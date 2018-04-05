波音737陷貿易戰 空中巴士趁勢取代？

2018-04-05 12:03 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



中國宣布將對重量在3萬3070磅(1萬5000公斤)到9萬9000磅(4萬5000公斤)美國飛機，加徵25%的進口關稅，導致波音公司生產的737部分型號客機，也被列入增稅項目，這項措施，恐讓波音強勁對手「空中巴士」(Airbus)趁勢崛起，奪走世界市場占有率第一的領先位置。

中國政府祭出新一波的反制美國關稅中，包括對波音737家族客機的一些型號調高關稅，這類機艙內單走道的機型，在過去20年間，都是由波音737與空中巴士A320各據山頭，共同占據了全球75%的市場。

根據預測，中國將在2022年，超越美國成為全球最大飛機市場，有鑑於此，拓展中國訂購飛機市場，對於總部位於芝加哥的波音公司至關重要。

目前在中國運行的商用飛機中，超過50%來自波音公司，去年波音賣給中國並交貨的飛機，占波音全球銷量的1/4。據國際航空運輸協會(International Airport Association)指出，中國到2036年，乘客量將增加到9.21億人，為中國對飛機數量的需求推波助瀾。

波音在2017年時表示，由於中國經濟成長飛速，加上中產階級旅遊大增，因此提高了中國未來20年的飛機需求預測數量，波音提到，早前本來預測中國到2035年之前，所需飛機數量為6810架，但去年9月，波音預測，中國在2036年前，將需要7240架新飛機，總值接近1.1兆元。