美中貿易戰疑慮暫歇 道瓊指數上揚近1%作收

2018-04-05 05:21 中央社 紐約4日綜合外電報導



路透社 分享 facebook

華爾街股市今天開低走高，投資人暫時擺脫中美貿易戰即將爆發的疑慮，使得股價穩健回升，道瓊工業指數上揚近1%作收。

法新社報導，投資人重新評估貿易戰風險，從憂心中美即將爆發貿易戰，回到觀望態度，美股3大指數同步上揚。

道瓊指數勁揚230.94點或0.96%，以24264.30點作收。

標準普爾指數漲30.24點或1.16%，收在2644.69點；科技股那斯達克指數漲100.82點或1.45%，收7042.11點。