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臉書個資遭濫用案 祖克柏11日赴國會作證

2018-04-05 01:14中央社 華盛頓4日綜合外電報導

臉書執行長祖克柏。 路透
臉書執行長祖克柏。 路透
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美國眾議院委員會今天宣布，針對政治顧問業者「劍橋分析」濫用臉書（Facebook）用戶個資案，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）將於4月11日赴國會委員會作證。

眾議院能源暨商業委員會（House Energy andCommerce Committee）主席華登（Greg Walden）和重量級民主黨籍眾議員帕隆（Frank Pallone）發表聲明說，祖克柏將出席預定4月11日上午10時舉行的委員會聽證會，目的是釐清攸關重要的用戶個資隱私議題以及協助美國人更深入了解他們的網路個資到底發生了什麼事。

聲明說：「我們肯定祖克柏先生願意至委員會作證，我們也期待他回答我們的提問。」

曾受雇於美國2016年大選川普（Donald Trump）競選團隊的英國資料分析業者「劍橋分析」（CambridgeAnalytica），不當擷取高達5000萬臉書用戶個資，供製作可用來影響美國選民的心理剖繪。

臉書正竭力因應用戶個資遭濫用引發的風暴，祖克柏可能得面臨多次赴國會聽證會作證。

祖克柏也已獲邀於4月10日，與谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）及推特執行長杜錫（Jack Dorsey）一同出席參議院司法委員會聽證會，祖克柏的出席尚未獲確認，但參議員范士丹（Dianne Feinstein）告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），祖克柏已同意出席聽證會。

祖克柏劍橋舊金山
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