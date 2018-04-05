中美貿易戰陰影籠罩 歐股跌多漲少

2018-04-05 01:15 中央社 倫敦4日綜合外電報導



投資人憂心中美爆發全面貿易戰，歐洲3大股市今天震盪起伏，跌多漲少。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上漲3.55點或0.05%，以7034.01點作收。

法蘭克福DAX 30指數下挫44.55點或0.37%，收在11957.90點。

巴黎CAC 40指數下跌10.32點或0.20%，收5141.80點。