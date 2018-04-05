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彭博資訊專欄／六跡象...美股牛市走到轉折點

2018-04-05 02:07經濟日報 彭博資訊專欄作家 寇拉斯（Nicholas Colas） ／編譯任中原

美股標普500指數第1季表面上僅小跌1.22%，但卻透露出美股牛市已經來到轉折點。以下現象顯示目前股市的動能勢頭，以及未來投資的人心理動向。

1.太多投資人的科技類股比重仍偏高，許多「懶多頭」資金仍繼續流入科技股。但最近臉書、亞馬遜、蘋果、網飛及Google等科技業「五大尖牙（FAANG）」價格重挫，終於凸顯出投資標的過於集中的風險，也表示在法規環境不確定及業者正轉變經濟模式之下，科技股走勢仍將動盪；不過由於獲利仍佳，因此應該不會像2000-02年時那樣糟。

2.大型科技股並未完全掌握人工智慧（AI），進而創造無限的獲利空間；事實上相關產品仍只是一堆硬體與軟體的大雜燴，仍需人力介入。例如自駕車發生致命事故，臉書、Google以全自動系統接收廣告的作法也受到社會的注意，特斯拉電動車製造能力超遜，軟體發展也是貪多嚼不爛，促使投資人重新考慮科技股的風險溢價及合理價值。

3.股價波動幅度擴大，且仍處於相對高檔，令投資人睡不著覺，生怕1987年「黑色星期一」崩盤重演。目前VIX恐慌指數約20，雖與2010年以前的平均水準相當，但遠低於2010-17年水準。VIX正常化雖是健康現象，但在未來90天內投資人仍將難以適應。

4.華府政策既能載舟，也能覆舟。去年靠減稅題材帶動股市大漲，但今年第1季貿易政策成為利空焦點題材。

5.2017年各類股走勢的關聯性降到僅50%，少見齊漲齊跌，但第1季又回升到80%的長期平均水準，也代表股市波動幅度比之前擴大。

6.債市表現對股市影響加重，例如2月公債殖利率上升與股市回檔同步。股市投資人原本重視企業財報及經營策略，現在又需考慮利率變動。展望第2季，一旦市場利率預期顯示今年將升息4碼，且2年期與10年期差距趨近於0，將對股市造成超大影響。

總結而言，第1季股市的表現已經透露出「分水嶺」的信號。投資人能否在短期內適應新的現實，不僅將決定個人的投資績效，也將決定今年內股市的整體表現。

（作者Nicholas Colas是彭博資訊專欄作家）

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