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經濟解析／川普稅課中國，大陸美資受創

2018-04-04 22:32經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國政府宣布對中國產品課徵懲罰性關稅清單，對大陸的美國合資廠商衝擊最大，而且是遭到雙重的擠壓。

摩根士丹利預測，新關稅對中國經濟的影響極微，只會使中國出口減少約 0.8%，對中國經濟成長率的負面影響僅0.1個百分點；「由於影響不大，中國的回應措施將相當節制」。

在1,333項關稅清單中，最大宗的是工業機械與能源設備，去年進口額達200億美元；其次是電子產品與零件，去年進口額為140億美元。但產品清單中的許多項目，例如衛星、火箭發射器及槍枝等，過去兩年來中國根本沒有對美國出口，因此只自是「空包彈」。

上海浙商證券產業分析師李豐指出，受新關稅打擊最大者，是美國品牌的低階零組件及機械廠商，因為美國並未從中國進口大量的高科技成品；「一些高度依賴美國市場的廠家可能將工廠搬回美國，但毛利率將降低」，其他業者將設法擴大對歐洲及新興市場出口。

安本標準投資管理公司經濟學者沃夫警告，新關稅可能對製造業複雜的供應鏈造成衝擊；「例如台灣製造業出口零組件到大陸，經過裝配後外銷美國，這類廠家便將受衝擊。中國輸美產品中45%是電子類，課徵新稅不僅將傷害美國消費者，也將壓縮美國業者獲利能力」。

里昂證券中國工業研究主任表示，中、美將針對關稅討價還價，不大可能爆發全面的貿易戰；但風險最高的是美國在中國的合資企業，因為將受到中、美雙方的擠壓；「美國對中國投資可能減少，中國需要更多土生土長的研發投資以提昇價值鏈」。

上海美國商會會長季瑞達表示，新關稅除了對一些企業造成直接影響外，「也會衝擊供應鏈」，包括資訊與通訊科技產業；美國企業雖希望川普政府催促中國致力於公平競爭，但「他們並不希望以高關稅來解決問題」 。

季瑞達強調，「如果陷入以牙還牙的情境，美國企業可能遭到一些意想不到的問題，例如美商的投資及擴廠審批作業將備受挑剔，而地方政府更可能過度反應」。

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