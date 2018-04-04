川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普3日公布對中國大陸500億美元進口產品的加稅清單，中國4日也宣布徵收同額關稅，兩國全面貿易戰機率急升，而美國關稅政策是否真能傷到中國？華爾街日報報導，中國今年經濟成長率雖將因此下滑約0.1%，但若雙方談判失敗，這些關稅將會成真，對陸長期衝擊恐更具破壞性。

報導分析，在陸外資企業是當地最具生產力的公司，且是技術進入中國重要管道。若他們覺得中國產品進入美國變難，將撤回投資，而這將使得面臨國營企業龐大債務問題的中國，無法獲得外企的專業技術知識。

此外，目前中國勞動力雖近半從事服務業，且受貿易影響產業比重也下滑，但長遠來看，吸引外資投資的公司仍是關鍵就業引擎。更重要的是，他們不像中國國內多數產業那樣擁有危險的債務水位。

在2007年底至2016年期間，獲海外與大中華地區投資的公司僅用投資額的5.5%，就讓城市就業率增加一成，且在外資集中的工業部門中，這類公司去年的資產報酬率高達近9%，比所有企業的7%及國企的4%都高。

中國若想擺脫債務陷阱，上述數字只能高不能低，且若貿易真的大幅下滑，中國恐被迫採取另一輪債務刺激措施。

報導並指出，儘管美國影響中國的能力比十年前弱，但中國仍有充分理由讓步，且由於兩國尚未確定關稅生效時間，因此接下來就是認真的討價還價，像是要求中國購買更多美國半導體、放寬合資企業或外資所有權規定及支付更多美國智慧財產權費用等等，最終或能讓川普感到滿意並接受。