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美對中加徵關稅品目與受影響陸股

2018-04-04 21:53經濟日報 記者任中原╱即時報導

下列為美國對中國加徵關稅主要品目，及中國受影響個股：

1.醫療類：

品目：雙氧水原料、止痛藥、抗生素、疫苗、胰島素、抗生素、抗瘧藥、合成B2、B12、E及其他維他命、傷口敷料、外科手術用品、牙科用黏固劑／器材／工具、避孕藥、實驗室及外科手術器械消毒器、導管、除顫器及零件、助聽器、心臟起搏器、X光等放射性醫療用具。

受影響個股：江蘇恒瑞醫藥、上海復星醫藥、石藥集團、藥明生物、華大基因等。

2.工業工具及材料：

品目：不鏽鋼與矽電鋼材製品、金屬線、油／氣管及鑽油管用鋼材、工具用鋼材、汽車懸吊與鉸鏈用金屬、鍋爐與冷凝器、蒸汽渦輪、車床、鑽床／鑽掘機械、銑床、研磨機、油壓機具，木材／軟木／骨骼／硬橡膠／硬塑膠等硬質材料磨碎／磨砂／切割機具，手工具、鏈鋸、 氣動噴燈、焊接機具、碎／磨／揉石機、混凝土／砂漿／瀝青攪拌機。

受影響個股：寶鋼、鞍鋼、江蘇沙鋼、中國化學工程、中國能源工程、蘇州道森鑽採設備、威鋮國際等。

3.科技：

品目：掃瞄器與印表機、磁碟機、各種印刷電路、磁碟／磁帶／固態硬碟、卡帶式錄放音機、雷達與導航輔助器材、遙控器、信管、電阻器、電表、溫控器、LED、觸控螢幕。

受影響個股：浙江三花智能控制、海康威視數字技術、奇虎360安全科技、瑞聲科技、中興通訊等。

4.運輸類：

品項：遊輪、旅行船、各種渡輪、10-16人柴油車或柴電車、雪地用車、機車、直升機、飛機用氣動非輻射式橡膠輪胎、蒸汽渦輪、船用汽渦機、飛機引擎零件、噴射機、油壓動力引擎與馬達、線性作用汽缸、汽動引擎及馬達、熱汽球、飛船及無動力飛機、滑翔機、滑翔翼、模擬機、飛航紀錄器。

受影響個股：中國建築工程、中國交通建設、恆力石化、三一重工、中國船舶重工。

5.消費／家用產品：

品目：中央式鍋爐零件、烘焙用烤箱（含糕點烤箱）、冰箱或冷凍設備、快速瓦斯熱水器（非電熱式）、脫水機、釀酒機。（鞋類與服裝未被列入）

受影響個股：利標品牌、維珍妮、香港華信金融、百德國際、恆富控股、創信國際、商贏環球。

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