歐元區失業率下滑 經濟復甦腳步加快

2018-04-04 18:49 中央社 布魯塞爾4日綜合外電報導



歐盟統計局今天公布的數據顯示，歐元區失業率創2008年12月以來最低水準，加上通膨上升，使歐洲經濟復甦腳步加快。

法新社報導，歐盟統計局表示，歐元區2月失業率從1月的8.6%降至8.5%。3月通膨從2月的1.1%攀升至1.4%。

雖然通膨還是遠不及歐洲央行設下的2.0%目標，但以緩慢速度接近。

希臘去年12月失業率仍處於20.8%的高點，這是希臘現有的最新數據。西班牙2月失業率為16.1%，義大利失業率為10.9%。

德國2月失業率維持在3.5%的超低水準，荷蘭失業率降至4.1%。