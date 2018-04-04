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憂慮股市跌不停？考慮這五步自我保護

2018-04-04 17:13經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美-中貿易戰戰雲密布，市場焦慮加深。美聯社
美-中貿易戰戰雲密布，市場焦慮加深。美聯社
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財經新聞網站MarketWatch報導，這些年來，眾多投資人已習慣美股走勢只會Up Up Up，但如今隨著美國與中國之間的貿易緊張急遽升高，市場動盪愈演愈烈，投資人該如何保護自己的投資組合？

MarketWatch技術分析師阿羅拉（Nigam Arora）建議仍以股票作為核心資產，但投資組合必須做些調整。他列舉下列幾項措施供投資人參考：

●投資組合保險

多數人知道應該買房屋險、車險或壽險，但卻未想過要買保險以保護自己的投資組合，現在或許是開始考慮這麼做的時候了。

●持有現金╱公債

最簡單的防禦型資產是手頭上保有充裕的現金；經驗較豐富的老手可能考慮持有公債，比單是抱牢現金多賺一點利息。

●避險

避險（hedging）操作是複雜的主題。但基本上，一種短期避險操作是選擇「反向指數股票型基金」（反向ETF），例如標普500反向ETF和Nasdaq 100反向ETF。

●局部獲利了結

投資人也可考慮在市場動盪時局部脫售持股，讓獲利落袋為安。

●資產多元化

納入多元的資產以分散投資組合風險，也可提供一定程度的保護。許多散戶似乎不知許多股票傾向齊漲齊跌，持股過度集中在蘋果、亞馬遜、Netflix、輝達（Nvidia）等科技股。

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