中美貿易戰言辭交鋒 亞股漲跌互見

2018-04-04 12:12 中央社 香港4日綜合外電報導



亞洲股市在近來震盪走勢後，今天出現溫和反彈，但漲幅不大，區域內股市漲跌互見。市場關注全球前兩大經濟體、中美之間貿易戰言辭交鋒升溫。

東京股市在前一天美股收高和日圓走軟帶動下，開盤上漲0.5%。然而，日股漲勢迅速蒸發，澳洲、南韓股市也在平盤附近遊走。投資人試圖解讀中美之間醞釀貿易戰的連番舉動。

華府昨天公布對中國銷往美國貨品徵稅產品建議清單，總額約500億美元。華府和北京之間的對峙大幅升高。

中國商務部旋即警告，北京當局將以同等力度的反制措施還擊。

摩根資產管理公司（J.P. Morgan AssetManagement）亞太首席策略師許長泰（Tai Hui）說：「目前市場最關切的還是貿易緊張可能進一步升高，但過去歷史經驗顯示，接下來可能會協商。」

萬達證券（OANDA Securities）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「貿易戰還在上演。」他說，中美兩國針鋒相對可能升高。

日股日經指數最新報跌0.05%。韓股Kospi指數跌0.46%。港股恆生指數微漲0.05%。滬深300指數上漲0.53%。澳洲股市下跌0.27%。紐西蘭股市上漲0.17%。