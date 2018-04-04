科技股反彈 美股收高

相關新聞
不想受美中制約 南韓擴大布局越南2018-04-04 00:16
星嚴管外勞 牽動經濟根基2018-04-04 00:15
南韓3月CPI升幅放緩2018-04-04 00:15
美推市場指標利率 槓Libor2018-04-04 00:15
特斯拉突破瓶頸 「順產」有譜2018-04-04 00:15
歐元區製造業 連三月降溫2018-04-04 00:15
特斯拉Model 3生產難達標 創辦人睡工廠督軍2018-04-04 00:13
支撐經濟 澳洲維持低利率2018-04-04 00:07
日清產品農藥超標5倍 回收兩款榖麥片2018-04-03 21:22
快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知2018-04-03 17:39
科技股領跌 美股大失血2018-04-03 14:34
影／英博彩公司創舉 薪資全透明、加薪多少自己決定2018-04-03 14:24
祖克柏反嗆蘋果：只為有錢人服務2018-04-03 13:50
英國零工經濟夯 失業率40年最低2018-04-03 13:15
亞馬遜、英特爾、特斯拉… 美科技龍頭利空夾擊大失血2018-04-03 11:55
美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜2018-04-03 11:43
傳蘋果麥金塔擬採自家晶片 台積電料受惠2018-04-03 10:53
蘋果傳攻自駕車 這兩項技術露玄機2018-04-03 10:12
特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！2018-04-03 08:44
貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利2018-04-03 05:01
安倍將會川普 聚焦北韓貿易2018-04-03 00:09
機器人衝擊就業...過慮了2018-04-03 00:09
伊拉克股市 資金湧進2018-04-03 00:09
朝鮮緊張趨緩 日圓看貶2018-04-03 00:09
巴西面臨未富先老困境2018-04-03 00:09
日企擬提高資本支出2018-04-03 00:09
新興資產雙優勢 分析師喊進2018-04-03 00:09
亞洲經濟蒙陰影 製造業擴張減速2018-04-03 00:09
彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了2018-04-02 23:59
微軟搶生意 編譯免驚2018-04-02 00:01
機器取代人類…路還很長2018-04-02 00:01
全球IPO籌資額衝高2018-04-02 00:01
防禦股不再是避險天堂2018-04-02 00:01
Q2油價走勢 三因素牽動2018-04-02 00:01
南韓3月出口增6% 不如預期2018-04-02 00:01
美企Q1獲利增速 七年最快2018-04-02 00:01
伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球2018-04-01 00:54
全球市場5大風險 竟然4個都跟川普有關！2018-03-31 09:08
40億美元衣服賣不出去 H&M快時尚洩氣2018-03-29 15:27
熱門文章
獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校2018-04-03 20:49
孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」2018-04-03 14:33
有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選2018-04-03 09:46
孫安佐軍火驚人 全為合法取得2018-04-03 10:16
狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」2018-04-03 14:12
美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲2018-04-03 23:02
美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜2018-04-03 11:43
川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺2018-04-03 11:03
YouTube總部傳槍響！女性槍手中彈死亡、至少4人受傷2018-04-04 04:54
特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！2018-04-03 08:44
日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先2018-04-03 17:38
川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺2018-04-03 23:11
快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知2018-04-03 17:39
兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父2018-04-03 23:00
影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈2018-04-03 13:42
鋼鐵蝴蝶縱橫美中台 陳香梅94歲傳奇人生畫下句點2018-04-03 23:11
狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」2018-04-03 17:03
「301制裁」清單出爐 美擬對陸1300項商品加徵關稅2018-04-04 06:08
孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇2018-04-03 22:55
巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它2018-04-03 11:50
金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡2018-04-03 12:12
美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金2018-04-03 09:28
獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中2018-04-03 16:54
美華裔律師鄧洪：地方警局直接指控孫安佐不公平2018-04-04 05:35
李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」2018-04-03 09:52
崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊2018-04-03 12:01
印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候2018-04-03 21:50
孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查2018-04-03 14:11
陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨2018-04-03 12:56
影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景2018-04-03 17:23
英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者2018-04-03 09:50
川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此2018-04-03 10:36
孫安佐在美被捕 康橋：加強法治教育2018-04-03 22:57
加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意2018-04-03 14:31
影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生2018-04-03 18:13
中駐美大使：以同樣強度還擊美國3012018-04-03 13:52
美學者：中美兩國僅止互搧耳光 非貿易戰2018-04-03 16:27
霍金的最後禮物：請遊民吃復活節大餐2018-04-03 21:57
陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側2018-04-04 04:48
中對美128項商品課關稅報復 美抨擊不公2018-04-03 11:38
留言