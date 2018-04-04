科技股反彈 美股收高

2018-04-04 07:30 中央社 紐約3日綜合外電報導



在特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）和其他科技股漲勢推升下，美股今天震盪收高。

道瓊工業指數終場上漲389.17點，或1.65%，收在24033.36點；標準普爾500指數上漲32.57點或1.26%，收在2614.45點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲71.163點，或1.04%，收在6941.282點。