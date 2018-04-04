貿易戰疑慮與科技股利空 歐股收低

2018-04-04 02:05 中央社 倫敦3日綜合外電報導



由於爆發貿易戰的疑慮和科技股下跌的壓力，歐洲3大股市今天都收低。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下滑0.4%，以7030.46點作收。

法蘭克福DAX 30指數下滑0.8%，收在12002.45點。

巴黎CAC 40指數下滑0.3%，收5152.12點。