親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

貿易戰疑慮與科技股利空 歐股收低

2018-04-04 02:05中央社 倫敦3日綜合外電報導

由於爆發貿易戰的疑慮和科技股下跌的壓力，歐洲3大股市今天都收低。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下滑0.4%，以7030.46點作收。

法蘭克福DAX 30指數下滑0.8%，收在12002.45點。

巴黎CAC 40指數下滑0.3%，收5152.12點。

法蘭克福巴黎倫敦
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

日清產品農藥超標5倍 回收兩款榖麥片

2018-04-03 21:22

科技股領跌 美股大失血

2018-04-03 14:34

影／英博彩公司創舉 薪資全透明、加薪多少自己決定

2018-04-03 14:24

祖克柏反嗆蘋果：只為有錢人服務

2018-04-03 13:50

英國零工經濟夯 失業率40年最低

2018-04-03 13:15

亞馬遜、英特爾、特斯拉… 美科技龍頭利空夾擊大失血

2018-04-03 11:55

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

傳蘋果麥金塔擬採自家晶片 台積電料受惠

2018-04-03 10:53

蘋果傳攻自駕車 這兩項技術露玄機

2018-04-03 10:12

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

美股早盤大跌 道瓊指數下挫300點

2018-04-03 02:02

科技股跌勢再起 美股盤中重挫逾500點

2018-04-03 00:41

安倍將會川普 聚焦北韓貿易

2018-04-03 00:09

機器人衝擊就業...過慮了

2018-04-03 00:09

伊拉克股市 資金湧進

2018-04-03 00:09

朝鮮緊張趨緩 日圓看貶

2018-04-03 00:09

巴西面臨未富先老困境

2018-04-03 00:09

日企擬提高資本支出

2018-04-03 00:09

新興資產雙優勢 分析師喊進

2018-04-03 00:09

亞洲經濟蒙陰影 製造業擴張減速

2018-04-03 00:09

彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了

2018-04-02 23:59

微軟搶生意 編譯免驚

2018-04-02 00:01

機器取代人類…路還很長

2018-04-02 00:01

全球IPO籌資額衝高

2018-04-02 00:01

防禦股不再是避險天堂

2018-04-02 00:01

Q2油價走勢 三因素牽動

2018-04-02 00:01

南韓3月出口增6% 不如預期

2018-04-02 00:01

美企Q1獲利增速 七年最快

2018-04-02 00:01

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

全球市場5大風險 竟然4個都跟川普有關！

2018-03-31 09:08

40億美元衣服賣不出去 H&M快時尚洩氣

2018-03-29 15:27

解讀聯準會新決策 專家：不要持有太多美元

2018-03-29 11:30

深度解讀美國301調查報告 川普打的不只是貿易戰

2018-03-28 15:11

彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34

席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了

2018-03-26 00:01

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15
看更多

熱門文章

獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校

2018-04-03 20:49

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

首度會見愛子孫安佐 狄鶯、孫鵬情緒激動當場落淚

2018-04-03 02:25

孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」

2018-04-03 14:33

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

孫安佐軍火驚人 全為合法取得

2018-04-03 10:16

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」

2018-04-03 14:12

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺

2018-04-03 11:03

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

小戰換大和…大陸想好下波反制美國名單

2018-04-03 00:19

日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先

2018-04-03 17:38

影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈

2018-04-03 13:42

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺

2018-04-03 23:11

狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」

2018-04-03 17:03

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中

2018-04-03 16:54

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨

2018-04-03 12:56

孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36

英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者

2018-04-03 09:50

印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候

2018-04-03 21:50

孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查

2018-04-03 14:11

油價創近兩個月最大跌幅；金價上漲

2018-04-03 08:07

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13

中駐美大使：以同樣強度還擊美國301

2018-04-03 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top