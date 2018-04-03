日清產品農藥超標5倍 回收兩款榖麥片

2018-04-03 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



日清回收兩款「一日分超級大麥」榖麥片產品，左為四種果乾口味，右為三種大豆口味。（取自日清官網） 分享 facebook

日本食品大廠日清3日宣布，由於旗下榖麥片產品「一日分超級大麥」使用的澳洲產大麥驗出農藥超標，違反日本「食品衛生法」，因此自主回收，估計將回收31萬5000包。

回收的「一日分超級大麥」包括四種果乾口味及三種大麥口味。日清近年推出多款榖麥片產品，標榜含有豐富膳食纖維，能維持腸道健康，頗受消費者歡迎，也是觀光客掃貨目標。

【中央社／東京3日專電】

日本伊藤忠商事從澳洲進口大麥，被驗出部分含農藥超標5倍的情況，而以這批大麥做為原料的日清Cisco公司，今天宣布回收31萬5000包產品。

日本放送協會（NHK）報導，日本農林水產省表示，伊藤忠商事去年8月從澳洲進口的大麥，部分被驗出農藥「亞托敏」（azoxystrobin）超過法定標準值5倍。由於伊藤忠商事涉進口違法食品，可能將受處分。

伊藤忠商事表示，這些被檢出超標農藥的大麥，是去年8月從澳洲進口85噸大麥中的一部分。

這批大麥，已有40噸被製成麥片販售，且幾乎已由消費者買走；另外45噸因未出貨，將不會在市場流通。

伊藤忠商事表示，對消費者及相關人士造成困擾與憂慮，在此表達深深歉意。

日清食品集團的日清Cisco公司，使用伊藤忠商事進口的這批大麥做成產品，由於其中一部分驗出超標農藥，日清Cisco今天宣布回收。

雖然日清Cisco公司認為，這些商品即使吃下肚也不會對健康造成負面影響，但還是呼籲已買這些商品的民眾不要食用。

日清Cisco公司已在官網上公布自主回收產品通知，以及詳細的產品資訊。