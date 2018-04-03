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BBC：中國「新四大發明」遭打臉 官媒為何仍不斷宣傳？

2018-04-03 15:17聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，自去年5月開始，中國大陸官方媒體就不斷宣稱，中國有了「新四大發明」：高鐵、行動支付、網購共享單車

BBC指出，這四項都不是中國的原創發明，而是由中國發揚光大。

但大陸首富、騰訊執行長馬化騰在去年「十九大」期間受訪表示：「中國有個新詞『新四大發明』，包括高鐵、網購、行動支付和共享單車。」

新四大發明的說法始於去年5月北京外國語大學的問卷調查，請來自20國的年輕人列出他們「最想從中國帶回國」的科技，受訪者列出的前四大是高鐵、行動支付、共享單車和網購。

從此，中國媒體和官員就宣傳這四樣是現代中國的「新四大發明」，對照中國古代的四大發明：造紙術、火藥、印刷術和指南針。

中國官方為何要宣傳新四大發明？為了達到在2020年成為「創新國家」的目標，中國強調科技進步。新華社指出：「在屈服於西方已開發國家的科技優勢多年之後，中國明白自己發展核心科技的重要，唯有如此，才能真正獨立，並贏得夥伴和競爭對手的尊敬。」

BBC報導，歐盟對高鐵的定義為在新軌道上時速250公里，或是在舊軌道上時速200公里的火車。全球第一列高鐵是1964年開始營運的日本新幹線子彈列車。法國一列火車1955年達到時速331公里，但未提供例行服務。

中國第一條高鐵線為2008年北京到天津線。

芬蘭1997年就有行動支付，也有人認為蘋果2014年推出的Apple Pay才算真正的行動支付。

網購的概念則是由英國人奧德里奇（Michael Aldrich）在1979年發明。荷蘭的阿姆斯特丹早在1960年代就有共享單車計畫，稱為「白單車計畫」，但當局以鼓勵偷竊為由將單車沒收。到了1990年代，丹麥的哥本哈根成為第一個推動共享單車的城市。

https://twitter.com/globaltimesnews/status/943194476612333568

大陸環球時報在推特宣傳「中國新四大發明」。擷自推特
大陸環球時報在推特宣傳「中國新四大發明」。擷自推特
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大陸環球時報在推特宣傳「中國新四大發明」。擷自推特
大陸環球時報在推特宣傳「中國新四大發明」。擷自推特
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