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對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44聯合報 記者季晶晶╱即時報導

特斯拉執行長穆斯克在推特上留言表示，他因為試圖修正Model 3電動車生產進度落後的問題，又「重新回到夜宿工廠」的狀態，這讓人想起特斯拉上次推出Model X的時候，穆斯克將睡袋放在生產線附近，以便隨時解決問題。

他貼文之際正值投資人等候特斯拉公布首季產量，外界預估未達公司預設目標。特斯拉本周公布的產量數據，將提供投資人洞見，該汽車製造商能否在6月底前達到每周生產5000輛Model 3的目標，這個生產目標已兩度延後。

穆斯克回工廠睡的事，是在與科技和商業新聞網站The Information的記者互相交換留言時寫下的，該網站刊載一則報導說，穆斯克現在親自掌管Model 3生產事宜，原本此事由特斯拉工程部門主管菲爾德負責。

特斯拉正承受沉重壓力，要儘快生產Model 3以滿足顧客需求──並為公司挹注營收，以彌補為了推出該車款而砸下的數十億美元。

特斯拉股價周一（2日）盤中一度大跌逾8%，但後來跌幅縮小至5.13%，收黑在252.48美元。穆斯克1日愚人節在推特文貼文，開玩笑說公司未能在試圖做最後一搏的復活節彩蛋特賣中籌集足夠資金，所以已經破產，但顯然投資沒有心情發笑。

穆迪上周已調降特斯拉信用評等，以現金水位為由，提醒市場對該公司前景保持謹慎。外界並非首次擔心特斯拉可能燒光現金，尤其特斯拉現在的債務已經超過100億美元，賭注更大。穆斯克經常公開提及他2008年曾躲過破產惡運。

特斯拉執行長穆斯克在推特上留言，因為試圖修正Model 3電動車生產進度落後的問...
特斯拉執行長穆斯克在推特上留言，因為試圖修正Model 3電動車生產進度落後的問題，再度夜宿工廠。美聯社
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特斯拉執行長穆斯克在推特上留言，因為試圖修正Model 3電動車生產進度落後的問...
特斯拉執行長穆斯克在推特上留言，因為試圖修正Model 3電動車生產進度落後的問題，再度夜宿工廠。美聯社
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特斯拉破產債務
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