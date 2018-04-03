親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

吳德榮：今天至清明節好天氣 周五轉濕冷周日起晴朗

孫安佐住處新搜出1600多發子彈及手槍 監護人事先藏匿

蘋果傳最快2020年Mac改用自家處理器 取代英特爾

2018-04-03 06:49經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

蘋果（Apple）據傳計劃最快2020年開始在Mac上採用自家晶片，取代英特爾公司的處理器。

彭博引述知情人士報導，代號為Kalamata計畫目前仍處於早期開發階段，但只是一個更大策略的一環，目的是要讓Mac，iPhone和iPad在內的所有蘋果產品更相近也有利軟硬體整合。

這一轉變對英特爾來說會是一個打擊。根據彭博供應鏈分析，英特爾全年營收中大約5%來自於蘋果。

彭博指出，蘋果自家處理器近年來主要由台積電代工。這決定或許也意味蘋果相信台積電和三星電子等其他供應商已經追趕上了英特爾在製造上的領先地位，有能力生產同樣強大的處理器。

英特爾周一股價大跌6.1%。受晶片股重挫影響，台積電ADR也下挫2.9%。蘋果跌0.7%。

彭博強調，蘋果理論上仍然有可能放棄或是延後這一計畫。蘋果拒絕發表評論。

對於蘋果來說，這一變化具有重大意義。目前，所有的iPhone，iPad，Apple Watch和Apple TV均使用蘋果設計、基於安謀公司（ARM Holdings Plc）技術的主要處理器。Mac轉用自家的晶片將能讓蘋果在產品發布上掌握更大的自主權，不必再等待英特爾發布新處理器。

彭博指出，雖然處理器上的改變計畫最早要從2020年才開始，但軟體層面的調整會啟動得更早。使用定製晶片的iPhone和iPad運行iOS作業系統，而採用英特爾晶片的Mac運行macOS作業系統。蘋果在過去幾年裡已經在緩慢地整合一些面向用戶的功能，最近則開始共享一些諸如新的文件管理系統這種更低層級的設計。

2020後，蘋果Mac或許不再 Intel Inside？美聯社
2020後，蘋果Mac或許不再 Intel Inside？美聯社
分享

台積電
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

日本3月製造業數據 連兩月下滑

2018-04-03 01:14

科技股跌勢再起 美股盤中重挫逾500點

2018-04-03 00:41

新興資產雙優勢 分析師喊進

2018-04-03 00:09

亞洲經濟蒙陰影 製造業擴張減速

2018-04-03 00:09

彭博資訊專欄／雙印菲央行 準備念緊箍咒了

2018-04-02 23:59

美股早盤大跌 道瓊指數下挫300點

2018-04-03 02:02

新興資產後市看好 首選亞股、亞幣

2018-04-03 01:22

分析師：亞股非處於熊市階段

2018-04-03 00:27

安倍將會川普 聚焦北韓貿易

2018-04-03 00:09

機器人衝擊就業...過慮了

2018-04-03 00:09

伊拉克股市 資金湧進

2018-04-03 00:09

朝鮮緊張趨緩 日圓看貶

2018-04-03 00:09

巴西面臨未富先老困境

2018-04-03 00:09

日企擬提高資本支出

2018-04-03 00:09

反擊庫克批評！祖克柏回嗆：非常膚淺、跟事實不同

2018-04-02 23:00

中斷7年半 中日擬重啟經濟「部長級」對話

2018-04-02 16:16

川普促墨西哥堵無證客 否則拒談NAFTA

2018-04-02 14:21

愚人節推文 馬斯克拿特斯拉破產開玩笑

2018-04-02 11:24

蘋果Siri大舉徵才 開161個職缺創新高

2018-04-02 10:27

微軟搶生意 編譯免驚

2018-04-02 00:01

機器取代人類…路還很長

2018-04-02 00:01

全球IPO籌資額衝高

2018-04-02 00:01

防禦股不再是避險天堂

2018-04-02 00:01

Q2油價走勢 三因素牽動

2018-04-02 00:01

南韓3月出口增6% 不如預期

2018-04-02 00:01

美企Q1獲利增速 七年最快

2018-04-02 00:01

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

全球準備貨幣 美元占比降

2018-04-01 00:29

美股重頭戲 盯本周就業報告

2018-04-01 00:27

全球市場5大風險 竟然4個都跟川普有關！

2018-03-31 09:08

40億美元衣服賣不出去 H&M快時尚洩氣

2018-03-29 15:27

解讀聯準會新決策 專家：不要持有太多美元

2018-03-29 11:30

深度解讀美國301調查報告 川普打的不只是貿易戰

2018-03-28 15:11

彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34

席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了

2018-03-26 00:01

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

福斯擴廠 力拚五年內要當電動車龍頭

2018-03-15 00:04
看更多

熱門文章

孫安佐住處新搜出1600多發子彈及手槍 寄宿家長事先藏匿

2018-04-03 01:17

首度會見愛子孫安佐 狄鶯、孫鵬情緒激動當場落淚

2018-04-03 02:25

貿易戰陸正式回擊 除關稅外手中還握有這項報復籌碼

2018-04-02 21:15

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

美中貿易戰損失慘重 愛阿華州豬農擬不再挺川普

2018-04-02 10:50

孫鵬獨子涉恐攻稱開玩笑 公共安全學者：真的不好笑

2018-04-02 16:58

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

狄鶯孫鵬抵監獄 與新聘律師一同會見愛子孫安佐

2018-04-02 23:58

中美貿易戰引爆 學者示警：美國下一步將針對台、韓

2018-04-02 11:47

「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54

影／300公分巨獸現身自家泳池 男子驚喊「快打911！」

2018-04-02 13:25

大陸 回敬美報復性關稅 獨漏大豆是哪招...

2018-04-02 23:39

影／陸對美祭報復關稅 受創美豬農：下次不投川普

2018-04-02 18:11

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

關稅大報復 北京放話要美撤232措施

2018-04-02 10:54

反擊庫克批評！祖克柏回嗆：非常膚淺、跟事實不同

2018-04-02 23:00

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

防「三手菸」危害 日本新規：吸菸後45分內禁搭電梯

2018-04-02 14:10

鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00

美股開低走低 特斯拉再跌逾7%

2018-04-02 22:56

美股早盤大跌 道瓊指數下挫300點

2018-04-03 02:02

科技股跌勢再起 美股盤中重挫逾500點

2018-04-03 00:41

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

揮拳還擊 中國對美128商品加徵關稅

2018-04-02 13:24

不是矽谷！獲最多外國人才H-1B配額的美國城市是哪個？

2018-04-02 16:25

中國加徵豬肉稅 川普的大票倉愛阿華要跑票了

2018-04-02 16:50

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

川普本周將公布對中國懲罰關稅清單

2018-04-02 14:15

俄毒殺前特務？高難度任務 手法太專業露了餡

2018-04-03 00:00

白宮第一號大嘴巴 川普秘密不保都怪她

2018-04-02 10:16

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

影／夏威夷火山龍捲直衝雲霄 神奇景象全都錄

2018-04-02 17:41

中國加徵紅酒稅 美酒商憂心「災難性」損失

2018-04-02 16:56

中國設限海外投資 洛杉磯房地產熱急速降溫

2018-04-02 17:00

小戰換大和…大陸想好下波反制美國名單

2018-04-03 00:19

阿富汗擊斃2中國武裝分子 1人疑是東突副指揮官

2018-04-02 16:19

專家：川普下一步 會逼中國坐下來談

2018-04-02 13:43

大陸為何回擊？向美提貿易補償磋商遭拒

2018-04-03 00:07

陸痛擊川普鐵票州…美豬農喊痛、葡萄酒暫停出貨

2018-04-02 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top