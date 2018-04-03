蘋果傳最快2020年Mac改用自家處理器 取代英特爾

2018-04-03 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果（Apple）據傳計劃最快2020年開始在Mac上採用自家晶片，取代英特爾公司的處理器。

彭博引述知情人士報導，代號為Kalamata計畫目前仍處於早期開發階段，但只是一個更大策略的一環，目的是要讓Mac，iPhone和iPad在內的所有蘋果產品更相近也有利軟硬體整合。

這一轉變對英特爾來說會是一個打擊。根據彭博供應鏈分析，英特爾全年營收中大約5%來自於蘋果。

彭博指出，蘋果自家處理器近年來主要由台積電代工。這決定或許也意味蘋果相信台積電和三星電子等其他供應商已經追趕上了英特爾在製造上的領先地位，有能力生產同樣強大的處理器。

英特爾周一股價大跌6.1%。受晶片股重挫影響，台積電ADR也下挫2.9%。蘋果跌0.7%。

彭博強調，蘋果理論上仍然有可能放棄或是延後這一計畫。蘋果拒絕發表評論。

對於蘋果來說，這一變化具有重大意義。目前，所有的iPhone，iPad，Apple Watch和Apple TV均使用蘋果設計、基於安謀公司（ARM Holdings Plc）技術的主要處理器。Mac轉用自家的晶片將能讓蘋果在產品發布上掌握更大的自主權，不必再等待英特爾發布新處理器。