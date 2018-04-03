道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市在第2季第一個交易日便出師不利，不僅標普500指數失守200日均線，那斯達克也出現近兩年來最重的恐慌賣壓，除中國關稅報復行動引發貿易戰隱憂外，美國總統川普再度抨擊亞馬遜，也震動科技股。

標普500指數收於2月初以來的最低水平，並且自2016年6月以來首次跌破200日均線，已較1月歷史新高超過10%。Cboe波動率指數躍升至23。

紐約時間下午4點，標普500指數下跌2.2%報2581.88點；道瓊工業平均指數大跌458.92點，跌幅1.9%，報23644.19點。那斯達克綜合指數下跌2.7%報6870.12點。羅素2000指數下跌2.4%報1492.53點。

Performance Trust Capital Partners 交易主管 Brian Battle 說：「這不單純只是科技股賣壓。標普500指數跌破200日均線，讓各類股無一倖免。」

過去一年上漲50%的亞馬遜大跌5.2%，拖累標普500指數最重，川普再次抨擊這家線上零售商。Netflix下跌5%。

特斯拉跌5.1%，該公司說每周生產2,000輛Model 3，不如2,500輛的目標。

英特爾收盤下跌6.1%，創兩年來最大跌幅，拖累標普500半導體指數重挫4.4%。彭博報導說蘋果計劃最早2020年開始在Mac電腦採用自己的晶片，取代英特爾的處理器。

製造類股也挫，卡特彼勒跌2.4%，波音跌1.7%，農業用機具製造商迪爾公司（Deere & Co.）跌2.3%。

依據中國先前對美國加征鋼鋁進口關稅所宣布的對策，中國將於周一起對進口自美國的水果、豬肉制品等100多項商品中止關稅減讓義務。 中國敦促美國通過對話協商解決貿易問題，以防兩國關係遭到更大損害。