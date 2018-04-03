貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31 中央社 紐約2日綜合外電報導



在中美爆發貿易戰疑慮不斷升高之際，華爾街科技股下跌，帶動比較全面的賣壓，美股今天重挫。

科技股那斯達克指數領跌193.32點或2.74%，以6870.12點作收。

道瓊工業指數大跌458.92點或1.90%，收在23644.19點。

標準普爾指數跌58.99點或2.23%，收2581.88點。