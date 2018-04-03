貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



道指盤中一度下殺多達758.59點，觸及年內新低，跌破2月暴跌時的低位。（美聯社） 分享 facebook

在4月及第二季的第一個交易日，由於對貿易戰的憂慮以及對科技產業受到監管的打擊，美國股市陷入低迷。

道瓊工業平均指數收盤下跌458.92點或1.9%報23644.19點，英特爾為表現最差的股票。盤中一度下殺多達758.59點，觸及年內新低，跌破2月暴跌時的低位。

史坦普500指數下跌59.99點或2.23%報2581.88點，重新進入修正區域，科技類股下跌2.5%。史指跌破200日均線重要關鍵技術水平。亞馬遜下跌5.2%。那納斯達克綜合指數下跌193.33點或2.74%報6870.12點。

Chaikin Analytics CEO查伊欽(Marc Chaikin)表示：「股市帶頭者面臨壓力。現況是過去幾年優勢個股變得搖擺不定。」當這種情況發生時，「股市會出現負面的心理感覺。」

在川普總統推文稱亞馬遜詐騙美國郵政後，亞馬遜下跌。亞馬遜是過去一年表現最好的股票之一，上漲近64%。

臉書(Facebook)、網飛(Netflix)和字母公司(Alphabet)也分別大跌2.8%、5.1%和2.4%。中國周日對一百多項美國產品宣布課徵額外關稅，也觸發投資人對貿易戰升溫的焦慮。