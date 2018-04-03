星國擬立法打擊假新聞 公民運動者聽證會遭打壓

2018-04-03 02:04 中央社 新加坡2日綜合外電報導



新加坡公民運動參與者今天批評國會的特選委員會，聲稱這個正研擬立法措施以打擊「假新聞」的委員會，不僅扭曲他們的聽證會證詞，還威脅出席作證的相關人士。

法新社報導，這個由10人組成的特選委員會（Select Committee）於今年1月成立，目的在於打擊網路假新聞，新加坡政府宣稱假新聞可能威脅國家安全。

這群公民運動人士透過聯合聲明指出，儘管他們真誠參與特選委員會舉行的聽證會，但他們仍「受到斥責、騷擾、威脅和曲解」。

星國公民團體「小區行動網路」（CommunityAction Network）、記者暨公民運動人士韓俐穎（Kirsten Han）、網路部落格經營者許淵臣（Terry Xu）等人簽署這項聯合聲明。

韓俐穎、許淵臣以及代表「小區行動網路」的范國瀚（Jolovan Wham），已提出正式投訴，聲稱他們的聽證會證詞在官方每日摘要中遭到「嚴重扭曲」。

另外，人權觀察（Human Rights Watch）上週抨擊特選委員會並拒絕出席聽證會作證，並稱這個委員會「詆毀新加坡壓制政策和措施的批評者」。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070402