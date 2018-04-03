新加坡房價復甦 寫下近八年來最大漲幅

2018-04-03 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林昀嫻 ╱即時報導



隨著新加坡房市持續從長達四年的低迷中復甦，星國上季民間住宅價格漲幅為八年來最大。

市區重建局（URA）的資料顯示，新加坡第1季民間住宅價格比去年第4季跳增3.1%，不僅高於去年第4季的0.8%，也是2010年第2季以來最大季比漲幅。

新加坡房價近來攀漲，是受到所謂核心中央區的房價帶動，包括頂級住宅區在內的這類區域房價上漲5%。一家房產經紀和顧問公司指出，這波漲幅是由國浩集團推出的豪宅「瑪庭豪苑」（Martin Modern）等建案所帶動。

隨著新加坡房市擺脫因額外稅負和房貸限制等打房措施而低迷的陰霾，過去三季房價已回升，促使開發商大舉競購土地。

不動產服務公司世邦魏理仕集團（CBRE）新加坡和東南亞研究部門主管戴斯蒙‧沈（音譯）表示：「鑒於地價上漲，不可否認的是，星國房市將逐步攀升」，他之前預估今年星國房價將上漲5%至6%。

高緯環球新加坡研究主管克莉絲汀‧李表示，瑪庭豪苑今年交易價約為每平方呎2,700星元，高於去年剛推出時的2,300星元，且外籍人士對高階房產的需求增加，她預估今年房價會上漲7%至10%。

CBRE表示，去年九成新屋售價均低於200萬星元（約152萬美元），意味隨著房價上漲，購屋者可能傾向購買小型住宅以維持預算。但若多數交易價攀升至250萬星元，需求便可能下滑。