美股早盤大跌 道瓊指數下挫300點

2018-04-03 02:02 中央社 紐約2日綜合外電報導



美聯社 分享 facebook 華爾街股市今天開盤後一路走低，道瓊工業指數下跌超過300點，那斯達克指數跌幅更超過2%，主因中國宣布對128項進口美國產品課徵高關稅，引發市場對國際貿易緊張情勢的憂慮。

台灣時間晚間11時左右，道瓊工業指數大跌302.30點，或1.25%，來到23800.81點。

標準普爾500指數下跌45.49點，或1.72%，來到2595.38點；那斯達克指數下跌163.70點，或2.32%，來到6899.75點。