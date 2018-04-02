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尾盤獲利回吐 日股收低

2018-04-02 14:48中央社 東京2日綜合外電報導

日本新的財政年度今天展開，但公布的企業短觀報告不樂觀。東京股市今天大多時間走揚，尾盤因投資人獲利了結收低。

日經225指數下跌65.72點或0.31%，收21388.58點。東證一部指數下滑7.52點或0.44%，收1708.78點。

日股

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