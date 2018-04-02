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日股漲 外資卻狂賣日股為哪樁？

2018-04-02 11:38經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

在日圓升值恐有損企業獲利的疑慮下，外資透過股價指數期貨大賣日股，創下17年來單周賣超紀錄，日本銀行（央行）另一方面卻透過加碼指數股票型基金（ETF），繼續將固盤措施推向極致。

日經225指數繼續上周五上漲1.4%，今天繼續上漲0.5%，但策略師提醒，日圓扮演全球避險風向球的地位可能會在2018年財政年度持續下去。

非日本投資人3月最後幾周大賣日股指數期貨，今年頭三個月在股票現期貨市場總計大賣8.2兆日圓（770億美元），高盛估計其中至少2/3是期貨。

據金融時報報導，高盛策略師 Kathy Matsui指出，外資除擔心日圓升值影響日本企業獲利之外，也憂心貿易保護主義當道和全球市場不穩。

外資今年賣超日股3.9兆日圓，日銀今年至3月23日為止則透過ETF大買日股，買超規模達1.9兆日圓。日銀已公開宣布每年買進ETF的目標為6兆日圓，但以第1季買進速度來看，日銀今年買進ETF將超過8兆日圓。

有交易員認為，最近有人大賣日本股價指數期貨，可能跟量化外資投資人或商品交易顧問（CTA）基金有關，反映最近日圓升逾105，貿易保護主義和地緣政治風險也不利美元。

據日本財務省統計，外資在3月23日止一周現貨賣超2.2兆日圓，是2001年4月開始統計以來最大賣超。

日銀加馬加鞭買進日股ETF。路透
日銀加馬加鞭買進日股ETF。路透
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