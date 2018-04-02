巴林稱發現開採石油以來最大油田

2018-04-02 07:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



波斯灣最小的產油國巴林表示，已發現1932年開始生產原油以來最大油田。

巴林新聞社報導，所發現位於巴林西岸的頁岩油和天然氣，遠大過目前的蘊藏量。巴林目前有兩處油田，所屬巴林油田（Bahrain Field）每日產量約4.5萬桶，另與沙烏地阿拉伯合作的一座油田每日產量約30萬桶。