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「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？

巴林稱發現開採石油以來最大油田

2018-04-02 07:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

波斯灣最小的產油國巴林表示，已發現1932年開始生產原油以來最大油田。

巴林新聞社報導，所發現位於巴林西岸的頁岩油和天然氣，遠大過目前的蘊藏量。巴林目前有兩處油田，所屬巴林油田（Bahrain Field）每日產量約4.5萬桶，另與沙烏地阿拉伯合作的一座油田每日產量約30萬桶。

沙烏地阿拉伯

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