去年還跟中共對峙 印度為何軟得這麼快

2018-04-01 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約時報報導，印度現在不願為了達賴喇嘛得罪中共，是因為接下來幾個月，印度將與中國大陸舉行多場高層會談，包括六月的領袖峰會，此外，大陸的投資對印度發展經濟至關重要，所以印度越來越不願意跟流亡藏人打交道。

印度新任外交秘書顧楷傑是印度最高階職業外交官，相當於外交部常務次長，曾任駐北京大使。他在敦促官員不要參加藏人流亡政府紀念活動的公文中提到，印度將與大陸舉行會談，是自去年兩國發生洞朗軍事爭端以來最高層級的會談。

在未來幾個月裡，印度國防部長和外交部長將分別與他們的大陸對口見面，之後，印度總理莫迪和大陸國家主席習近平將在六月會晤。駐新德里的西方外交官透露，兩國主要談貿易和邊界爭端。

分析人士說，總體而言，在達賴喇嘛和其他問題上，印度對大陸的態度顯然變得更加謹慎。

卡內基國際和平基金會印度中心負責人莫漢說：「這不是綏靖政策。中國在所有談判中的相對地位已經提高。印度的主要目標是，在避免對抗的同時，處理好兩國之間的關係，同時給自己留出空間，得以發展、迎頭趕上，並提高自己討價還價的地位。」

在經濟方面，印度為努力實現雄心勃勃的增長目標，一直依賴與大陸的貿易。但印度也面臨著與大陸的五百一十億美元的貿易逆差，讓印度少了些討價還價的能力。