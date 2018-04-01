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軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

怕得罪中共 印度冷處理達賴喇嘛活動

2018-04-01 22:42聯合報 記者李京倫╱即時報導

流亡藏人3月31日在印度北部山城、西藏流亡政府所在地達蘭薩拉舉辦活動，紀念抵達印度尋求政治庇護60周年。這場「感謝印度」活動原本預定在印度首都新德里舉辦，但最終移師達蘭薩拉，且印度僅文化部長出席。路透報導，中國大陸視西藏流亡精神領袖達賴喇嘛為危險的分離主義分子，印度正試圖避免因此與大陸爆發衝突對峙。

印度的官方說法是，對達賴喇嘛的政策仍舊不變。西藏流亡政府表示，把這場活動移往達蘭薩拉舉行，是因為尊重印度的外交政策需求。印度文化部長夏爾馬是唯一出席的聯邦部長。

達賴喇嘛呼籲藏人保持團結，他說：「今天我們紀念流亡60周年，我們有信心，能預見我們的未來如何成形。」

達賴喇嘛強調「印度和西藏間的深厚情誼」，說雙方「在文化和文學方面有深刻的關係」。

大陸於1950年以「和平解放」名義控制西藏。1959年3月，時年23歲的達賴喇嘛與追隨者一同逃往印度，4月初進入印度境內。

代表印度政府出席的夏爾馬說：「印度支持達賴喇嘛追求的目標。」印度總理莫迪隸屬的印度人民黨秘書長馬達夫也出席，他說：「在政治上，印藏之間的關係非常小，更多是在精神、宗教和文化方面。」

藏人流亡政府原定在新德里舉辦一系列紀念活動，並廣邀印度政界出席，包括3月31日於甘地陵墓舉行的祈願法會，以及4月1日在體育場的「感謝印度」活動，然而，印度卻在3月初下了一道「迴避令」，指示官員不要參與。不久，藏人流亡政府表示，祈願法會將會取消，「感謝印度」活動則移至達蘭薩拉舉行。

根據前印度駐北京大使、新任印度外交秘書顧楷傑向印度內閣秘書辛哈發出的通知，官方認為：「現在是個敏感時刻，政府官員參加這些活動都是不受歡迎的。」

不久，印度政府各部門也收到了來自辛哈的通知，希望官員不要參加敏感活動。

達賴喇嘛也取消了上周造訪與大陸接壤的印度錫金邦行程，官員說，是為了避免得罪中共。

印度當局今年的做法跟去年大相逕庭。去年印度不顧北京強烈抗議，准許達賴喇嘛訪問印度跟大陸有領土爭議的阿魯納恰爾邦。

西藏流亡政府行政首長洛桑桑蓋在紀念活動上抨擊大陸的西藏政策。他說：「中國非法入侵和占領西藏已60年，60年來不斷摧毀西藏文明、文化和認同。」他敦促西藏人加緊努力，讓達賴喇嘛返回西藏。他並感謝印度對藏人的支持。

西藏精神領袖達賴喇嘛（中）3月31日在「感謝印度」活動上，將紀念品送給印度文化部...
西藏精神領袖達賴喇嘛（中）3月31日在「感謝印度」活動上，將紀念品送給印度文化部長夏爾馬（右）。圖左為流亡政府行政首長洛桑桑蓋。（歐新社）
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