共同社：王毅4月中訪日 擬重啟中日經濟高層對話

2018-04-01 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



日本共同社1日報導，據多名消息人士透露，中日兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調。升任國務委員的中國外交部長王毅正研議4月15日前後訪日方案，很可能配合訪日行程安排對話。

報導說，如能實現，將是自2010年8月以來時隔七年半的對話。鑑於今年是《日中和平友好條約》締結40周年，將深化戰略互惠關係。

日本政府判斷，鑑於中國國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以5月舉行的日中韓三國高峰會談為契機，實現首相安倍晉三在年內訪華和習近平儘早訪日，從而推進兩國關係。

中方有意在改善對日關係的方針下，促使日本積極應對中國的「一帶一路」經濟帶構想。似乎也有在美中關係因貿易問題而緊張的情況下，拉攏日本靠近中國的想法。

消息人士透露，3月以來中國徵詢重啟經濟對話的意向。日本表示同意，進而展開了調整。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業相世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。

對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」以及「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識。考慮到美國川普政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，日中雙方也有可能圍繞自由貿易的重要性交換意見。