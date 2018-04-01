共同社：王毅4月中訪日 擬重啟中日經濟高層對話
日本共同社1日報導，據多名消息人士透露，中日兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調。升任國務委員的中國外交部長王毅正研議4月15日前後訪日方案，很可能配合訪日行程安排對話。
報導說，如能實現，將是自2010年8月以來時隔七年半的對話。鑑於今年是《日中和平友好條約》締結40周年，將深化戰略互惠關係。
日本政府判斷，鑑於中國國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以5月舉行的日中韓三國高峰會談為契機，實現首相安倍晉三在年內訪華和習近平儘早訪日，從而推進兩國關係。
中方有意在改善對日關係的方針下，促使日本積極應對中國的「一帶一路」經濟帶構想。似乎也有在美中關係因貿易問題而緊張的情況下，拉攏日本靠近中國的想法。
消息人士透露，3月以來中國徵詢重啟經濟對話的意向。日本表示同意，進而展開了調整。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業相世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。
對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」以及「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識。考慮到美國川普政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，日中雙方也有可能圍繞自由貿易的重要性交換意見。
中日經濟對話始於2007年12月。由於在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近中國公務船屢次駛入領海以及日本在南海問題上對華制衡等兩國關係惡化，導致會議中斷。
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