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1週內2推文 川普猛轟亞馬遜

2018-04-01 11:16中央社 華盛頓31日綜合外電報導

川普29日再度修理亞馬遜，在推特宣稱亞馬遜「付很少或沒有付稅」，還把美國郵局當成...
川普29日再度修理亞馬遜，在推特宣稱亞馬遜「付很少或沒有付稅」，還把美國郵局當成送貨員。不過，紐約時報指出，亞馬遜去年繳了9億5700萬美元所得稅，此外，郵局也因亞馬遜而增加遞送包裹的收入。路透。
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美國總統川普一週內兩度推文抨擊亞馬遜（Amazon），痛批這家全球最大網路零售商占美國郵政管理局（U.S. Postal Service）便宜，取得不公平的低費率，而且納稅太少。

法新社報導，川普繼2天前猛轟亞馬遜後，今天再發推文怒批，剛好就在今天「華盛頓郵報」（Washington Post）一篇有關「試圖撬開」川普商業帝國帳冊的3項不同法律行動的報導。

川普在推文中表示，郵政管理局因為幫亞馬遜送包裹服務，損失「數十億美元」。

「趁我們還在這個話題上，根據報告，美國郵政管理局幫亞馬遜送包裹，平均每送一個，損失1.5美元。數字全部加總達數10億美元。」

川普推文說：「倘若郵政管理局提高包裹費率，亞馬遜運費成本將增加26億美元。」目前還不清楚川普引用哪份報告。

「這個騙局必須停止。亞馬遜現在必須付實際的費用（和稅）。」

路透社報導，川普也指控，被亞馬遜執行長兼創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）買下的華郵是亞馬遜的「說客」。

經常成為川普砲火目標的華郵，去年以踢爆川普慈善捐款的批判性調查報導拿下普立茲獎（PulitzerPrize）。

華郵今天披露，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）據報對川普集團和俄羅斯有關的文件發出傳票。報導也說，AV女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）自曝和川普的婚外情的官司，也讓川普集團受到格外檢視。

最後還提到，哥倫比亞特區和馬里蘭州指控川普透過他龐大的商業帝國，非法接受外國饋贈的「財務糾葛」，違反美國憲法禁止總統在任期間接受饋贈。

川普亞馬遜

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