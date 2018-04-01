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全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

英國賣車輪餅 甜豆子讓老外吃驚

2018-04-01 09:11中央社 倫敦1日專電

車輪餅示意圖。
車輪餅示意圖。
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走在倫敦熱鬧市集，突然出現一個小攤子，有著眼熟的圓餅烤盤，招牌以中文寫著大大的「車輪餅」。28歲的林意庭熟練地翻動一個個小圓餅，香甜氣息勾引台灣遊子的思鄉味蕾。

開始在英國賣車輪餅，是林意庭哥哥和友人的主意，起先只在牛津擺攤，他加入之後，拓展至倫敦。

林意庭說，攤名取名為「小島車輪餅」，「因為台灣是一個小島，車輪餅在烤盤上也像一個個小島，又在英國這個島國販賣。」吉祥物則是他向來喜歡的青蛙，肥肥青蛙躺在車輪餅上，頗為神似近來爆紅的「旅蛙」，但更多了一股幽默與慵懶。

在英國賣東西，就算是食物，品牌包裝也很重要。他說：「在倫敦，大家都很愛美，東西一定要漂漂亮亮，要傳達一種生活態度，要讓他們覺得買到的不只是一個餅，而是買到一種文化精髓的感覺。因此品牌一直朝東方的設計去做，甚至英文寫得很小，中文寫得很大，讓大家知道這是台灣來的。」

為了把台灣最受歡迎的國民甜食介紹給更多人，「小島車輪餅」現身東倫敦紅磚巷市集、肯頓市集，以及倫敦橋附近的Maltby Street Market等，逐漸打出名號，甚至上過英國當地媒體「倫敦標準晚報」版面，被譽為現在當紅的街頭小吃。

「車輪餅」幾乎是每個台灣人的童年回憶，不須解釋，但英國人是怎麼理解這種甜點？「倫敦標準晚報」描述，這是一種柔軟、濕潤、蓬鬆的台灣式鬆餅。

林意庭說，在推廣一項新東西時，起初就是要不停解釋。他笑說：「我想第一個（在外國）賣壽司的人應該也很艱辛吧，要跟人解釋，這是冷的醋飯，上面有一片生魚。」

在記者造訪「小島車輪餅」小攤的那個午後，向客人解釋「何謂車輪餅」的場景，就出現了兩、三次。

林意庭說，他們試過很多方式，一開始對客人說，「這是一個餅，裡面有餡料，但客人就會說，那不就是甜甜圈嗎？」因為甜甜圈也有包餡的。然而，熱騰騰的車輪餅和冷的甜甜圈還是大不相同，於是他們進一步解釋說，裡頭有很軟、溫暖的餡料，「感覺更療癒」。

在異國開設車輪餅攤的過程當然不如在台灣輕鬆，器材首先就是一大挑戰，像是在車輪餅上烙印的工具就得特別從台灣訂製。

此外，林意庭說，他和合夥人都沒有製作車輪餅的經驗，是一路慢慢學、慢慢研發，並根據當地食材開發食譜。「一定要的是紅豆和奶油」，因為外國人實在太愛吃甜，還另外推出卡士達加上巧克力，另外還有抹茶口味，以及南瓜及耶誕節限定口味等。

他說，根據觀察，不同文化背景的人會喜歡完全不同口味，像是亞洲人喜歡抹茶和紅豆，台灣人喜歡奶油，但外國人幾乎清一色選擇巧克力和奶油，不喜歡紅豆。

對於「車輪餅」的經典紅豆口味在外國人圈子中意外不暢銷，林意庭說，這一點還挺有趣，因為在外國人認知中，豆子應該要吃鹹的，「他們聽到豆子是甜的都會很驚訝，不太敢吃」。但車輪餅又不方便試吃，一但切開就會冷掉，餡料也會流失，因此起初確實花了很大心思推廣。

但他說，吃過的人都覺得超讚，都想要拋棄他們的scone（司康）了，也有人立刻衝回來加購，有時候一天可以賣到數百個，令他深感驕傲，「台灣小吃超讚」。

倫敦英國

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