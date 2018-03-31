反內部網路霸凌 谷歌員工組團推新規範

2018-03-31 18:47 中央社 舊金山30日綜合外電報導



因擔心公司內部網路霸凌行為，Alphabet Inc旗下美國網路巨擘公司谷歌（Google）約100名員工已組成團體，並提議新的行為規範。聯合報系資料照片。 美聯社 分享 facebook 參與人士透露，因擔心公司內部網路霸凌行為，Alphabet Inc旗下美國網路巨擘公司谷歌（Google）約100名員工已組成團體，並提議新的行為規範。

路透社近期訪問5名協助組成團體的人士，其中3人是谷歌現職員工。他們表示，這個團體是在2017年秋天成立，他們的建議細節從未曝光，內容包括谷歌應該將內部論壇的行為規則修改得更嚴格，並且雇用職員來執行。

這群人表示，他們想讓論壇上的挑釁言論和人身攻擊停止，並且處罰慣性讓討論離題或將對話內容外洩的人。當有人向人力資源部提出指控時，他們還希望谷歌詳細列出指控人、被指控人、上司和調查人員的權利和責任。

谷歌藉由內部開放式對話來強化產品和鼓舞士氣，並自豪於培養出下級不畏挑戰上級的工作環境。在谷歌內部網路討論區，也可以自由辯論政治和科學議題。

但自從谷歌工程師戴摩爾（James Damore）2017年夏天在內部論壇寫下女性生理上不適合擔任科技工作後，討論區變得更加充斥敵意和謾罵。谷歌在2017年8月以助長刻板印象為由開除戴摩爾，卻令討論區更加針鋒相對。

這個團體希望，當有人向人力資源部提出他們認為的不實指控時，成為這種霸凌技巧和激怒目標的員工能夠受到更好的保護。

團體幹部還表示，當討論到有關種族、性別和其他敏感議題時，若有人試圖激起仇恨或表達與谷歌公開價值相反的意見，進而掌控對話方向，谷歌應該對這樣的情況更加注意。

團體幹部透露，他們正與谷歌中階主管進行非正式接觸，並希望這些主管與更高階主管將開始推動他們的訴求。