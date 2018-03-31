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耶穌受難日遊行爆槍戰 墨西哥2死

2018-03-31 11:05中央社 墨西哥阿卡普爾科30日綜合外電報導

墨西哥度假城鎮阿卡普爾科（Acapulco）今天舉行耶穌受難日遊行時突然爆發警匪槍戰，造成至少2人死亡。

格瑞羅州（Guerrero）的治安發言人艾瑞迪亞（Roberto Alvarez Heredia）表示，其中一場槍戰是警方追捕竊車賊時發生，另一場則是數名槍手攻擊當地一間派出所時爆發。

兩場槍戰都造成當時圍觀耶穌受難日遊行的群眾驚慌逃竄或臥倒在地。

一名當地居民告訴法新社：「人們尖叫、奔逃、哭泣。我順利讓15個人從街頭躲進我家，因為槍戰真的很激烈。」

阿卡普爾科的耶穌受難日儀式，是崇信天主教的墨西哥最著名的活動之一。

墨西哥

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