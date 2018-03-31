日本財相：我們不想與美雙邊貿易談判

2018-03-31 11:04 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



日本與美國經貿談判首席、財務大臣麻生太郎。路透 分享 facebook 日本與美國經貿談判首席、財務大臣麻生太郎表示，他不想與美國爭論鋼鋁關稅，以免經濟與軍事聯盟的美、日得走上雙邊貿易談判。

彭博（Bloomberg）報導，麻生太郎今天告訴媒體：「美國在二次大戰後建立起一套多邊的貿易體系而非雙邊，全世界也都朝多邊的方向邁進。但近期，主要因為美國自身的貿易赤字，他們開始弄雙邊談判。」

麻生太郎說：「我們不希望進行那種談判。」

日本對美貿易順差，已成為兩國間的磨擦根源，美國總統川普在競選期間就曾批評日本的貿易與貨幣政策。到更近期，川普對進口鋼鋁祭出新關稅措施，但不願給日本豁免，即便已豁免了其他盟邦。

麻生太郎說：「我們希望避免目前在鋼鋁的談判，變成雙邊貿易討論。」他還提到前一天的談話，指日本會繼續拒絕與美國談判雙邊自由貿易。

儘管川普已成功讓部分國家屈服，與美國雙邊貿易談判，但日本也成功護住了多邊協議的命脈。本月稍早，日本和其他10國簽署了不包括美國在內的新版跨太平洋夥伴協定（TPP）。

日本首相安倍晉三下月將訪美會晤川普，由於美日貿易上的歧見，使得兩人原本聚焦於北韓的會談可能得排入經貿議程。

川普22日在白宮談及貿易時曾說：「我會和日本的安倍首相及其他人，包括一些傑出人士與我的友人談談，讓他們對自己竟能占美國便宜如此之久感到不可置信，這些好日子將結束了。」