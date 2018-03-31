美元指數連跌五季 接下來如何說穿了就是看川普怎麼算

2018-03-31 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元指數（DXY）在第1季最後一周雖有起色，但今年以來仍呈現連五季頹勢，展望第2季，美元仍有繼續下探壓力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數周五收在89.974，第1季跌2.3%。日圓創下2016年以來最大單季漲幅，市場猜測日本刺激政策即將結束，全球股市大跌期間有避險需求。

美元兌日圓周五下跌0.1%至106.28日圓，第1季下跌5.7%，跌幅為七季來最大。歐元兌美元升值0.2%報 1.2324，第1季升值2.7%。

台幣昨天為止第1季升值2.5%，為去年第1季來最大單季升幅，在主要亞幣中表現居中。

Sony Financial Holdings外匯策略師 Kumiko Ishikawa說：「政治和貿易問題，加上今年初市場猜測歐洲和日本逐漸縮減刺激措施都打壓美元，拉抬日圓匯率，」「如果貿易談判和地緣政治緊張關係有所紓緩，美元對日圓才可能再度開始上漲。」

巴克萊策略師 Shin Kadota 說：「美元最近漲勢一大原因是季末流動，投資人顯然結清做空美元部位，拉抬了美元。下一季面臨的挑戰仍在 ，像是美國經濟的狀況和貿易問題。」

此外，美國傾向採取「弱勢美元」的政策，加上各國央行外匯存底減持美元，長遠來看都不利美元。