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美年度貿易障礙報告 再關切美豬牛輸台問題

2018-03-31 03:33聯合報 記者張加╱即時報導

美國貿易代表署30日公布「2018年各國貿易障礙評估報告」，再關切台灣禁止美豬、...
美國貿易代表署30日公布「2018年各國貿易障礙評估報告」，再關切台灣禁止美豬、美牛進口等議題。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照
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美國貿易代表署（USTR）30日公布「2018年各國貿易障礙評估報告」，再度關切台灣校園膳食禁止含基改食品，以及禁止美豬美牛進口等議題；報告指出，美方繼續敦促台灣根據科學，全面開放美牛與牛肉產品進入台灣市場。

USTR公布約500頁報告，詳列各國貿易障礙評估。台灣部分占8頁，大致與前一年相似，但今年美方關切的議題還包括綠馬鈴薯進口限制、進口貨物低價免稅門檻調降等。

美方對台灣的關切重點分為幾項，包括技術性貿易障礙（TBT）、動植物防疫檢疫（SPS）、進口政策、智慧財產權、服務業障礙、投資障礙、其他議題、審查程序透明度。

動植物防疫檢疫部分，美方除了持續關切台灣禁止美豬、牛進口，未依據國際標準及遵守雙邊協議規範，也提出對綠馬鈴薯進口限制的關切，美方將繼續敦促台灣當局以科學為基礎制定龍葵鹼（Glycoalkaloids）容許值。

報告提及，台灣財政部日前宣布，自2018年1月1日起，進口貨物低價免稅限額由新台幣3000元調降為2000元；美國利益相關方關切此新調整對於貿易的潛在影響，並敦促台灣當局釐清該規定中的某些文字。

此外，雖然美方台灣行政院將與貿易、投資及智財權相關的法律與行政命令之修法評論期由14天延長至60天表示肯定，但關切實施缺乏一致性。

【中央社／華盛頓30日專電】

美國貿易代表署（USTR）今天公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，關於台灣，美國持續點名美豬及美牛的進口限制，並敦促台灣「立即根據科學」制定相關標準。

USTR每年都將與各國貿易上面臨的障礙報告送交國會，在今年約500頁的報告中、台灣禁止含萊克多巴胺（俗稱：瘦肉精）豬肉及限制特定牛肉部位產品進口的規定，再遭美國點名。

和去年報告內容近乎相同，關於美豬，USTR指出，台灣於2007年就通知世界貿易組織（WTO），會制定萊克多巴胺的最大殘留容許量，但至今在一些特定牛肉如內臟產品及豬肉上、仍未訂出標準，報告說，台灣的政府表示，這有來自台灣養豬業者及消費者的壓力。

此外，報告還說，台灣也未針對其他種類瘦體素（β- agonist）制定出能支持自身政策的相關科學證據，美國將持續敦促台灣「立即根據科學，制定瘦肉精的最大殘留容許量」，並根據科學，及時制定其他瘦體素的容許標準。

關於美牛，和去年一樣，報告闡述台灣近年來逐步放寬的相關措施，但針對美國牛肉內臟產品，仍有嚴格檢驗的貿易障礙，美國將持續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品進口。

美豬美牛基改

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