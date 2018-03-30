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多虧川普 印度、印尼、菲律賓變成資金安全避風港

2018-03-30 23:34經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

2013年夏季，摩根士丹利公布「脆弱五國」名單，包括巴西、印度、印尼、南非和土耳其。但五年後的今天，印度和印尼這兩個遭點名的新興市場表現不但不弱，反而成為華爾街投資寵兒，持續閃耀著亞洲經濟新星的光芒。

前巴隆周刊（Barron's）專欄作家皮塞克（William Pesek）29日在英文亞洲時報網站撰文指出，2013年以來發生了兩件大事，讓新德里和雅加達在外資心目中從醜小鴨蛻變成天鵝。一是新政府上台，致力推動改革和提升競爭力；二是美國總統川普挑起貿易戰，砲火對準大型和開放的經濟體。

皮塞克認為，這給規模不小、快速成長、與全球經濟整合度較不高的經濟體特有的優勢。在亞洲，這指的是印度、印尼以及菲律賓。有些人可能認為馬來西亞也不賴，但8月選舉前的不確定性甚大。

中國顯然出局，因為淪為川普課徵500億美元關稅的對象，可能成為外資最急著迴避的亞洲新興市場。貿易戰，再加上信用氾濫，可能使中國的「明斯基時刻」（債務撐起的資產價值終於崩潰的時刻）加速來臨。即使那種情況未發生，中國要達到今年成長6.5%的目標也面臨艱鉅的挑戰。

日本情況也不妙。首相安倍晉三雖比別國領袖竭力討好川普，但至今似乎沒啥效果。川普祭出的關稅以及弱勢美元的政策，都阻撓東京當局拉抬通膨的努力。

南韓也陷入窘境。南韓技術上來說仍屬開發中經濟體，勞工成本卻很高，使這個亞洲第四大經濟體處於劣勢。通用汽車（GM）已宣布關閉群山廠，若包含供應商在內，南韓多達1.6萬個高薪工作岌岌不保，而川普自稱這些工作回流美國是他的功勞。川普還逼南韓總統文在寅重議早在2012年就生效的韓-美自由貿易協定。

至於台灣這個由科技業掛帥的經濟體，此刻正陷入在北京與華府角力的夾縫中求生存的處境。中國國家主席習近平上周在「人大」會議上表示，台灣若以分裂的行徑踩到北京的紅線，將面臨「歷史的懲罰」；川普則表示與台灣交好。中美若是劍拔弩張，不利於台灣的貿易與經濟。

當川普打著「美國優先」的旗幟，將關稅矛頭對準中國、日本等大型經濟體時，印度、印尼和菲律賓大可隔山觀虎鬥，這些亞洲新興市場固然各有各的弱點，但共通的優勢是中產階級興起，帶旺國內消費產業與經濟成長。

而且，新興亞洲股市價位相對便宜，央行又握有較多的貨幣政策彈藥。舉例來說，若印度準備銀行（央行）目前的附買回利率是6.0%，意味萬一情勢不對勁，央行有600個基點的空間可調降利率刺激經濟。

沒想到，川普以關稅重砲轟擊中國等貿易大國，竟會讓這些新興市場經濟體再度偉大。

美國總統川普以關稅重砲轟擊中國等貿易大國。（圖／美聯社）
美國總統川普以關稅重砲轟擊中國等貿易大國。（圖／美聯社）
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川普印度新興市場

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