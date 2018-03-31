好萊塢抗盜版 首部電影6月區塊鏈上映

2018-03-31 04:04 中央社 洛杉磯30日綜合外電報導



好萊塢正轉向加密貨幣比特幣背後的區塊鏈技術推出電影，這項發展獲讚是終結盜版的開始。

法新社報導，開先鋒的是獨立製作的浪漫喜劇「NoPostage Necessary」，將透過量子鏈（Qtum）區塊鏈上、端對端的影片網絡應用程式Vevue推出。

這部電影6月將在美國戲院及全球區塊鏈上映，並將能以加密貨幣付費在網路觀看。

導演卡佛（Jeremy Culver）在聲明中說：「我們很高興能讓區塊鏈變成電影的發布管道，提供全球電影愛好者娛樂體驗的全新方式。」

他表示：「雖然這是電影界首次，但我們希望能傳達出內容分享和取得方式的改變。」