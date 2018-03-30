中國六大銀行去年不良放款率下降0.2個百分點

2018-03-30 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國六大銀行去年的不良放款比率從1.7%下降到1.5%，是2013年來首次下降，也是2014年來最低水準，顯示政府的減債措施收到初步效果。

另外經濟成長增強，使債務人還款能力增強，也有助於降低不良放款率；政府也制定嚴格的規則，以降低金融體系的負債。