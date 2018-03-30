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中國六大銀行去年不良放款率下降0.2個百分點

2018-03-30 17:59經濟日報 記者任中原╱即時報導

中國六大銀行去年的不良放款比率從1.7%下降到1.5%，是2013年來首次下降，也是2014年來最低水準，顯示政府的減債措施收到初步效果。

另外經濟成長增強，使債務人還款能力增強，也有助於降低不良放款率；政府也制定嚴格的規則，以降低金融體系的負債。

不過一些分析師仍表示，中國銀行業可能低報不良放款的實際金額。

中國六大銀行近五年不良放款比率 單位：% 資料來源：彭博資訊
中國六大銀行近五年不良放款比率 單位：% 資料來源：彭博資訊
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