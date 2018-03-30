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川普修理網商巨擘 紐時：亞馬遜去年繳稅9.57億美元

2018-03-30 14:54世界日報 編譯黃秀媛／綜合29日電

美國總統川普29日再度修理亞馬遜公司，在推特宣稱亞馬遜「付很少或沒有付稅」，還把美國郵局當成送貨員。不過，紐約時報指出，亞馬遜去年繳了9億5700萬美元所得稅，此外，郵局也因亞馬遜而增加遞送包裹的收入。

川普競選期間，就宣稱亞馬遜老闆貝佐斯收購「華盛頓郵報」，是為了「不必付稅也不會因壟斷傾向而被告」，而他如當選總統，亞馬遜可能面對「巨大的反托辣斯問題」。

他去年12月也推文宣稱亞馬遜付給郵局的遞送包裹費用太低，使納稅人損失幾十億美元。

川普在最新推文中說：「選舉前很久我就表明對亞馬遜的關切。他們不像其他人，付很少或沒有付稅給州和地方政府，還把我們的郵局系統當成送貨員(對聯邦造成很大的損失)，並害好幾千個零售業者倒閉。」

許多宣告破產或關閉的商店，宣稱亞馬遜的低廉價格使他們難以競爭。

白宮發言人夏哈說，川普的推文不是針對貝佐斯，而是為難以與亞馬遜競爭的家庭小店和其他實體店發聲。

他說，稅務政策和其他政策必須趕上來，讓那些與亞馬遜競爭的商家能夠公平競爭，不過「我們並未提出任何特定政策」。

亞馬遜成立初期建立很少付稅的聲名，有部分是因為它的零售業務賠錢。但是，後來情況丕變，2014年它付了1億7700萬元所得稅，以後逐年增加，去年達到9億5700萬美元。這些總額可能包括付給各州、聯邦和外國的稅捐。

儘管亞馬遜多年來一直反對向網路交易收取銷售稅，不過它在有銷售稅的州，仍依法交銷售稅。

另外，美國郵局因傳統信件投遞業務大幅減少，早已虧損多年，可是網路購物卻使其遞送包裹業務生意興隆。亞馬遜2014年也與郵局簽約，在周日遞送包裹。

2014年亞馬遜的包裹有40%是由郵局遞送，而花旗集團去年的分析，斷定郵局對遞送包裹收費低於市場行情，並估計郵局如增加收費，亞馬遜的運費開支將增加約26億美元。

川普29日再度修理亞馬遜，在推特宣稱亞馬遜「付很少或沒有付稅」，還把美國郵局當成...
川普29日再度修理亞馬遜，在推特宣稱亞馬遜「付很少或沒有付稅」，還把美國郵局當成送貨員。不過，紐約時報指出，亞馬遜去年繳了9億5700萬美元所得稅，此外，郵局也因亞馬遜而增加遞送包裹的收入。路透。
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郵局川普貝佐斯

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