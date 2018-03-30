1500萬人美簽將遭嚴審 須提供社媒、電郵、電話

2018-03-30 13:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合29日電



美國國務院30日將公布文件，準備擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人，都必須提供他們的社群媒體帳戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。

這項新措施將影響每年向美國申請簽證的將近1500萬名外國人；目前只有屬於高風險群的人，像是到過由恐怖組織控制地區的人，才必須提供社媒、電郵和電話資料，每年估計有6萬5000人因此要額外篩檢。

聯邦當局聲稱，基於維護國家安全，有必要採取「極端審查」(extreme vetting)；川普總統先前已表明，必須對入境者進行極端審查。

在「聯邦公報」(Federal Register)網站上公布的文件，將接受60天公開評論。新計畫適用於所有移民和非移民簽證申請人。國務院估計，這將影響71萬個移民簽證申請人和1400萬個非移民簽證申請人，包括想到美國從事商務或就學的人。

新規定如獲白宮管理預算局(Office of Management and Budget)批准，各種簽證的申請表都會列出社群媒體平台清單，並規定申請人填寫他們過去五年在這些平台使用的任何帳戶名稱，申請人也能填寫他們在申請表沒有列出的社媒平台的資料。

申請人也必須填寫過去五年使用過的電話號碼、電郵地址、出國旅行資料、是否有任何家人涉及恐怖活動，以及詳細描述他們在美國或其他地方碰到的任何移民問題。只有某些外交和官方簽證的申請人，能夠豁免這些規定。

安全專家多年來一直要求政府向到美國的訪客和移民收集更多資料，並表示社媒活動資料能夠協助判斷申請人的說法是否屬實，但遭維護隱私和民權自由團體反對。

批評者宣稱，這種做法不只侵犯隱私，篩檢程序也更花時間，對申請作業造成更大的負擔，也更難拿到簽證，有效限制合法移民。

國務院表示，它早就開始蒐集有關旅行歷史和家屬關係的一些資料，新計畫將更進一步，涵蓋以前的護照號碼、家屬資料，以及更長久的旅行、就業和連絡資料，以加強篩檢和證實申請人的身分。

移民研究中心(Center for Immigration Studies)希望國務院也詢問申請簽證的女性旅客，是否打算到美國生孩子，以減少想生美國人的孕婦到美國「生育旅遊」。