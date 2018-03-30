親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

身價曝光！林佳龍申報逾3億 傅崐萁負債近8千萬

評／柯P的法治SOP：用公權力叫人民聽話？

1500萬人美簽將遭嚴審 須提供社媒、電郵、電話

2018-03-30 13:27世界日報 編譯黃秀媛／綜合29日電

美國國務院30日將公布文件，準備擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人，都必須提供他們的社群媒體帳戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。

這項新措施將影響每年向美國申請簽證的將近1500萬名外國人；目前只有屬於高風險群的人，像是到過由恐怖組織控制地區的人，才必須提供社媒、電郵和電話資料，每年估計有6萬5000人因此要額外篩檢。

聯邦當局聲稱，基於維護國家安全，有必要採取「極端審查」(extreme vetting)；川普總統先前已表明，必須對入境者進行極端審查。

在「聯邦公報」(Federal Register)網站上公布的文件，將接受60天公開評論。新計畫適用於所有移民和非移民簽證申請人。國務院估計，這將影響71萬個移民簽證申請人和1400萬個非移民簽證申請人，包括想到美國從事商務或就學的人。

新規定如獲白宮管理預算局(Office of Management and Budget)批准，各種簽證的申請表都會列出社群媒體平台清單，並規定申請人填寫他們過去五年在這些平台使用的任何帳戶名稱，申請人也能填寫他們在申請表沒有列出的社媒平台的資料。

申請人也必須填寫過去五年使用過的電話號碼、電郵地址、出國旅行資料、是否有任何家人涉及恐怖活動，以及詳細描述他們在美國或其他地方碰到的任何移民問題。只有某些外交和官方簽證的申請人，能夠豁免這些規定。

安全專家多年來一直要求政府向到美國的訪客和移民收集更多資料，並表示社媒活動資料能夠協助判斷申請人的說法是否屬實，但遭維護隱私和民權自由團體反對。

批評者宣稱，這種做法不只侵犯隱私，篩檢程序也更花時間，對申請作業造成更大的負擔，也更難拿到簽證，有效限制合法移民。

國務院表示，它早就開始蒐集有關旅行歷史和家屬關係的一些資料，新計畫將更進一步，涵蓋以前的護照號碼、家屬資料，以及更長久的旅行、就業和連絡資料，以加強篩檢和證實申請人的身分。

移民研究中心(Center for Immigration Studies)希望國務院也詢問申請簽證的女性旅客，是否打算到美國生孩子，以減少想生美國人的孕婦到美國「生育旅遊」。

美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向...
美國國務院30日將公布文件，準備大肆擴大川普政府加強篩檢移民和旅客的措施，規定向美國申請各種簽證的人都必須提供他們的社群媒體用戶名稱、以前的電郵地址和電話號碼。圖／USCIS提供
分享

移民簽證

相關新聞

比特幣跌破7,000美元關卡 悲慘走勢還沒走完

2018-03-30 10:51

Under Armour遭駭 1.5億個資外洩

2018-03-30 09:06

5大尖牙連重挫 「科技股派對並沒結束」

2018-03-30 01:02

脫歐拖累 英經濟從前段班掉後段班

2018-03-30 00:50

美擬對亞馬遜開刀 祭出反托辣斯法

2018-03-30 00:36

泰國經濟成長率 上修到4.1%

2018-03-30 00:28

特斯拉股債雙跌 籌資更難

2018-03-30 00:02

雷諾日產商談合併 雙方政府不易點頭

2018-03-30 00:02

金價連漲三季 七年首見

2018-03-30 00:02

次級房貸MBS 死灰復燃

2018-03-30 00:02

雙B合攻叫車服務 強碰Uber

2018-03-30 00:02

雷諾傳與日產洽談合併 成立新汽車公司

2018-03-30 00:02

全球Q1併購 衝1.2兆美元

2018-03-30 00:02

沙國股市 明年納FTSE新興指數

2018-03-30 00:02

三星超越英特爾 登晶片龍頭

2018-03-30 00:02

美通膨給力 邁進2%目標

2018-03-30 00:02

保護逾2500萬用戶個資 花花公子刪臉書

2018-03-29 20:06

致命車禍後 Uber自駕卡車部門主管離職

2018-03-29 17:21

40億美元衣服賣不出去 H&M快時尚洩氣

2018-03-29 15:27

富比世30歲以下亞洲創業家名單 4台女上榜

2018-03-29 13:10

FB提升個資保護 與大數據公司合作喊停

2018-03-29 12:19

解讀聯準會新決策 專家：不要持有太多美元

2018-03-29 11:30

力拓全面退出煤礦業

2018-03-29 01:37

5G邁入商業化 韓2G用戶將成燙手芋

2018-03-29 01:37

沙國攜軟銀 蓋最大太陽能廠

2018-03-29 01:37

5G大競賽 中韓一馬當先

2018-03-29 01:37

美股本季 恐難撥雲見日

2018-03-29 01:35

韓萎縮0.2% 汽車出口不夠力

2018-03-29 01:34

四大尖牙遭空襲 股價全倒

2018-03-29 01:34

美經濟穩健擴張 上季GDP增2.9%

2018-03-29 01:33

深度解讀美國301調查報告 川普打的不只是貿易戰

2018-03-28 15:11

彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34

GSK大整併 坐穩保健業龍頭

2018-03-28 00:08

凱雷買Akzo Nobel特殊化學事業

2018-03-28 00:04

印度縮減發債規模 債市振奮

2018-03-28 00:04

歐洲經濟兩利空 前景蒙塵

2018-03-28 00:04

席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了

2018-03-26 00:01

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

全球企業市值洗牌 贏家是…

2018-03-22 16:34
看更多

熱門文章

狄鶯不付兒子291萬保釋金 孫安佐傳遭學校開除

2018-03-29 23:15

東京迎來最盛賞櫻期 現場照卻讓日本人都心碎了

2018-03-29 16:02

2台女穿球鞋登波蘭雪山險凍斃 出動直升機救下山

2018-03-30 09:10

兒涉恐攻狄鶯緩頰 律師：別讓他認為爸媽能搞定

2018-03-29 17:01

女子被求婚感動爆哭 抬頭驚見老爸「二字提示」噴笑

2018-03-29 17:12

狄鶯子涉恐嚇 律師：若為刑事罪十年內不得再入境

2018-03-30 08:46

弟弟吸毒過量暴斃 狄鶯姐妹險「買槍換弟」

2018-03-29 15:47

18歲兒涉嫌恐攻狄鶯稱「開玩笑」 6年前卻這樣檢討他

2018-03-29 16:09

剛分手立刻中頭彩近4億 前女友嘆氣「為他開心」

2018-03-30 10:27

影／馬桶蹲一半 男童從門縫爬入：可以抱我洗手嗎

2018-03-29 15:08

孫鵬兒出事煎熬赴美 庹宗康「其中肯定是大誤會」

2018-03-29 14:30

狄鶯子事件 葉毓蘭：在台灣法官幫找理由 國外真實世界

2018-03-30 09:21

鄰居爆孫安佐曾用BB彈攻擊路人 狄鶯說話了

2018-03-30 11:56

狄鶯兒事件 親子專家點出關鍵：就像行李箱有炸彈

2018-03-29 14:16

美國人看狄鶯子涉恐攻 網友：舉報學生是英雄

2018-03-30 12:20

Costco員工揭露 最討厭奧客的NG行徑

2018-03-29 15:34

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

外交部：孫姓學生仍在拘留所

2018-03-29 14:09

全球最強航母、阿帕契...買到爽 霸氣總統還覺得委屈

2018-03-30 11:00

顏擇雅：孫安佐只是開錯玩笑！但有些玩笑很危險

2018-03-30 10:58

狄鶯子涉威脅開槍 蔣友青曾因此遭判刑

2018-03-29 14:21

導盲犬被推擠險腳滑！地鐵無人讓座 視障者嘆「人生真難」

2018-03-30 09:43

日本夏季盛事德島阿波舞祭 赤字逾4億日圓宣告破產

2018-03-29 20:15

宇宙大驚奇 首次發現沒暗物質的星系

2018-03-29 15:24

狄鶯：兒子是軍事迷 在美有子彈合法

2018-03-30 00:48

美擴大嚴審旅客和移民 所有簽證申請人須提供社媒、電郵和電話資料

2018-03-30 08:36

【重磅快評】把「去學校開槍」真當玩笑 才是最大玩笑

2018-03-30 12:24

比特幣跌破7,000美元關卡 悲慘走勢還沒走完

2018-03-30 10:51

加州法官裁定 咖啡必須標示致癌警語

2018-03-30 09:39

印度僧侶因性侵女子遭砍雞雞 復原後稱「已原諒女子」

2018-03-30 11:19

中梵主教任命協議 中國主教：最快31日簽

2018-03-29 21:52

世界最高滑水道奪命 設計師被控謀殺

2018-03-29 16:13

美槍管聲浪高 孫安佐玩笑話闖禍

2018-03-30 03:58

外交部提醒：恐攻、種族歧視言論 在美違法

2018-03-30 00:48

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

2018-03-29 14:03

動力方向盤恐失靈 特斯拉召回12.3萬輛Model S

2018-03-30 08:34

涉嫌威脅攻擊學校 狄鶯兒子在美被捕

2018-03-29 14:07

歐盟籲抗俄 奧地利32歲總理拒當乖乖牌

2018-03-29 22:22

俄國反擊驅逐美60外交官 美：俄進一步自我孤立

2018-03-30 05:01

狄鶯之子在美被捕 否認要恐攻

2018-03-30 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top