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傳沃爾瑪考慮併Humana 跨足健保業

2018-03-30 11:47經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

連鎖零售業和健康保險業整併潮可能再添一樁。消息人士指出，零售巨擘沃爾瑪正與健康保險業者Humana進行初步協商，考慮發展更緊密關係，不排除收購Humana。

如果雙方合併，將成為過去幾個月來連鎖零售業者和健康保險業者整併的最新案例。去年12月，藥品連鎖店CVS以690億美元購買安泰保險（Aetna），信諾保險集團（Cigna）則在3月初以670億美元買下藥品給付管理業者（PBM）快捷藥方控股公司。

路透報導指出，沃爾瑪本月稍早開始接觸Humana，協商目前處於初期階段。消息人士表示，協商內容主要為雙方新的夥伴關係，但也討論沃爾瑪收購Humana的可能性。

沃爾瑪和Humana尚未回應這項消息。目前沃爾瑪及Humana的市值分別為2,640億美元及370億美元。

沃爾瑪是全球最大零售商，一直專注於對抗電商龍頭亞馬遜在網路購物帶來的衝擊；沃爾瑪一直以來主要收購的是電商公司，若決定收購Humana，將是沃爾瑪罕見的一步，也代表其策略的重大轉變。

亞馬遜持續尋求進軍醫療照護產業，今年年初，亞馬遜和波克夏公司及摩根大通宣布，將合作成立一家公司，目標是降低旗下美國員工的醫療照護成本。

零售顧問公司GlobalData Retail董事總經理Neil Saunders表示：「沃爾瑪的風險美國醫療照護產業相當複雜，沃爾瑪若涉足其中，風險不小，尤其是前沃爾瑪仍面臨快速變動的零售市場巨大競爭。如果沃爾瑪和Humana達成協議，將是沃爾瑪史上最大的交易和巨大的轉變。」

目前沃爾瑪已和Humana合作提供聯名健保藥物服務，有助帶動患者前往沃爾瑪門市。這項合作案的處方藥方案，最高可幫客戶省下20%的藥物成本。

據傳沃爾瑪正與Humana協商發展更緊密關係，包括收購Humana。 路透
據傳沃爾瑪正與Humana協商發展更緊密關係，包括收購Humana。 路透
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