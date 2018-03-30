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動力方向盤恐失靈 特斯拉召回12.3萬輛Model S

2018-03-30 08:34經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

電動車大廠特斯拉主動召回全球約12.3萬輛Model S轎車，因發現特定螺栓在寒冷氣候下腐蝕可能導致動力方向盤失靈。

這是特斯拉歷來規模最大的召回行動，將要求2016年4月以前生產的Model S電動車回廠檢修。特斯拉表示，螺栓腐蝕導致動力方向盤失靈的問題，據信在美國可能影響的車輛不到0.02%。

截至去年底，特斯拉共賣出28萬輛電動車。特斯拉向客戶發送的電子郵件表示：「我們的電動車總共已行駛逾10億英里，目前不曾因這個零件引發傷亡或事故。」

特斯拉執行長穆斯克正面臨Model 3量產進度落後的挑戰，也需籌措現金。特斯拉原本設定Model 3的產量在第1季提高至每周2,500輛，否則將衝擊現金流以及量產平價電動車的進度；但信評機構穆迪認為特斯拉可能無法達成這項目標，把特斯拉的債信評級由原本的垃圾級B2降至B3。

特斯拉上周已鼓勵工廠員工提生產能，證明「仇視者」的看法錯誤。總工程師Doug Field向員工表示，看空和批評特斯拉的人，正不斷質疑公司實現執行長穆斯克量產平價電動車願景的能力，如果每天可生產超過300輛Model 3，將是個「不可思議的勝利」。

特斯拉Model S可能有動力方向盤失靈之虞，已主動召回12.3萬輛回廠檢修。 ...
特斯拉Model S可能有動力方向盤失靈之虞，已主動召回12.3萬輛回廠檢修。 路透
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