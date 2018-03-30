動力方向盤恐失靈 特斯拉召回12.3萬輛Model S

2018-03-30 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉主動召回全球約12.3萬輛Model S轎車，因發現特定螺栓在寒冷氣候下腐蝕可能導致動力方向盤失靈。

這是特斯拉歷來規模最大的召回行動，將要求2016年4月以前生產的Model S電動車回廠檢修。特斯拉表示，螺栓腐蝕導致動力方向盤失靈的問題，據信在美國可能影響的車輛不到0.02%。

截至去年底，特斯拉共賣出28萬輛電動車。特斯拉向客戶發送的電子郵件表示：「我們的電動車總共已行駛逾10億英里，目前不曾因這個零件引發傷亡或事故。」

特斯拉執行長穆斯克正面臨Model 3量產進度落後的挑戰，也需籌措現金。特斯拉原本設定Model 3的產量在第1季提高至每周2,500輛，否則將衝擊現金流以及量產平價電動車的進度；但信評機構穆迪認為特斯拉可能無法達成這項目標，把特斯拉的債信評級由原本的垃圾級B2降至B3。