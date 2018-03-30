美股周四收漲 標普、道瓊創逾兩年來最大單季跌幅

2018-03-30 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四以強勁上漲結束動盪的一周和第1季，主因科技股反彈。但標普500指數和道瓊工業指數都寫下逾兩年來最大單季跌幅；此外，這也是標普指數2015年以來首次單季收跌。

道瓊工業指數周四收漲254.69點或1.07%，報24,103.11點；標普500指數漲35.87點或1.38%，至2,640.87點；那斯達克指數收漲114.22點或1.64%，至7,063.45點。

標普500指數第1季下跌1.2%，道瓊指數第1季度下跌2.5%，那斯達克指數第一季度上漲2.3%。

美股周五因耶穌受難日假期休市。今年以來美股開局強勁，但升息引發的緊張情緒、對中美兩國關稅爭端不斷升級的擔憂，以及科技股遭拋售，使年初漲勢消退，市場進入修正區域。

科技股周四領漲，助美股高調結束跌宕起伏的第1季。Voya Investment Management的首席市場策略師Doug Cote說：「現在看來，所有的擔心都有些過度。利率、關稅，以及貿易戰的擔憂等。」