油國暗示延長減產協議 世界油價走高

2018-03-30 06:07 中央社 紐約29日綜合外電報導



世界油價今天走高，因為主要石油出口國暗示，他們可能延長限制產量協議到今年之後，助長了油價上漲氣勢。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油5月期貨價格上漲56美分，收在每桶64.94美元。油價已連續第3季走高，是2011年以來最長的漲勢。

倫敦市場北海布倫特原油5月期貨價格上漲74美分，收在70.27美元。