美股勁揚 漲幅超過1%

2018-03-30 05:23 中央社 紐約29日綜合外電報導



華爾街股市今天勁揚，在復活節周末前三大指數漲幅都超過1%，但標準普爾500指數本季季線收黑，是將近3年來首見。

道瓊工業指數終場上漲254.69點，或1.07%，收在24103.11點。

標準普爾500指數上漲35.87點，或1.38%，收在2640.87點；那斯達克指數上漲114.22點，或1.64%，收在7063.45點。

法新社報導，儘管今天大漲，道瓊工業指數和標準普爾500指數今年首季都下跌，標準普爾500指數本季跌幅達1.2%，是2015年第3季以來首度季線收黑。