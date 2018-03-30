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復活節長周末前 歐洲股市收高

2018-03-30 02:03中央社 倫敦29日綜合外電報導

歐洲與美國股市今天雙雙上揚，但在復活節（Easter）長周末前，不少投資人平倉出場。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.2%，收在7056.61點。路透社報導，今年第一季這項指數跌幅達8.2%，是2011年以來跌勢最重的一季，因而成為今年表現最差的歐股主要指數。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.3%，收在12096.73點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.7%，收在5167.30點。

法蘭克福巴黎倫敦

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