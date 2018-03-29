經濟解析／美國公債市場正在下修通膨預期

2018-03-29 23:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



最近美股雖然動盪，各界擔心中國拋售美國公債作為報復手段，但美國公債市場卻出乎尋常地淡定，看來現在只有通膨回升才可能撼動債市；然而投資人似乎不相信短期內通膨將明顯上升。

債市目前有究竟有多平穩？舉例而言，過去22個交易日10年期美債殖利率的盤中波動幅度都低於10個基點，是1981年以來第三長的低波動期間。再者，美銀/美林選擇權波動率預估指數（MOVE）今年也創下歷史新低。股市VIX恐慌指數與債市MOVE指數兩者間也從緊密相關，變為毫不相干。

股市投資人目前對通膨可能升高及Fed縮減寬鬆規模太過擔憂，但公債市場卻進入「行動或閉嘴」的階段；投資人現在要求Fed為「鷹派」立場及通膨升高提出證據，否則便不會推升殖利率。

然而最近全球經濟成長卻開始出現減退的信號，使投資人益發質疑通膨將回升。花旗銀行編製的經濟數據變動指數顯示，從2016年10月開始的全球經濟同步成長勢頭正在減弱。歐元區經濟表現超出平均水準的幅度正在下降，日本、加拿大及澳洲已經低於長期平均水準。

成長減弱信號頻傳，使債市投資人懷疑通膨及工資將在短期內快速上升；由10年期平衡通貨膨脹率（BERI，即一般公債與通膨保值債券的殖利率 差距）走低，證明市場的通膨預期下降。

目前股市與債市投資人聚焦的優先順序截然不同。股市偏重企業獲利高低，及央行政策鬆緊；而債市投資人只要未見到通膨明顯上升的證據，就拒絕讓10年期殖利率升破3%的關鍵門檻。