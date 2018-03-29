全球半導體產值年增21.7% 三星稱霸

2018-03-29 13:00 中央社 新竹29日電



去年全球半導體產值成長21.7%，增幅創14年來新高，研調機構IHS統計，三星(Samsung)去年半導體營收達620.31億美元，躍居全球龍頭寶座。

記憶體供給吃緊，產品價格高漲，帶動去年記憶體產值大增60.8%，為半導體業成長最強的領域；其中，動態隨機存取記憶體(DRAM)去年產值成長76.7%，儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產值也成長46.6%。

IHS統計，去年全球半導體產值達4291億美元，成長21.7%，增幅創14年來新高；若不計記憶體部分，去年半導體產值成長約9.9%，。

三星去年半導體營收達620.31億美元，創歷史新高紀錄，年增53.6%，並超越英特爾(Intel)的614.06億美元，躍居全球半導體龍頭。

記憶體廠SK海力士(Hynix)與美光(Micron)去年營收分別大幅成長81.2%及79.7%；其中，SK海力士營收達266.38億美元，躍居第全球3大半導體廠，美光營收228.43億美元，居全球第4大半導體廠。

輝達(nVidia)去年營收攀高至85.78億美元，年增42.3%，居全球第10大半導體廠。

IHS預期，隨著3D NAND Flash產量增加，NANDFlash價格可能走跌，不過，今年NAND Flash市場產值仍可望持續改寫歷史新高紀錄。