美庫存增加打壓油價 美元走強使金價下滑

2018-03-29 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三跌約1%，主因上周美國原油庫存意外增加160萬桶。金價走低，因美國經濟成長數據助美元上揚。

6月布侖特原油期貨下跌0.70美元，結算價報每桶68.76美元；周四到期的5月期貨下跌0.58美元或0.8%，報每桶69.53美元。西德州原油期貨下滑0.87美元或1.3%，結算價報每桶64.38美元。

儘管沙烏地阿拉伯表示正與俄羅斯協商，可能大幅延長自2017年1月開始的短期結盟關係。但根據美國能源資訊署（EIA）的資料，上周美國原油凈進口量激增每日110萬桶，庫欣庫存增加180萬桶。Again Capital LLC合作夥伴John Kilduff表示：「庫欣的原油庫存增加，這不利油價。」

金價周三下跌逾1%，儘管股市 下跌支撐金價，但美國經濟成長數據助美元反彈，打壓金價。

美國第4季經濟增長放緩程度不及之前的估計，因消費者支出創三年來最大增幅。

黃金現貨下跌1.4%，報每英兩1,325.66美元。美國黃金期貨收跌17.80美元或1.3%，報每英兩1,324.20美元。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam說 ：「儘管股市下挫，但散戶看似並未對黃金很感興趣，美元指數上漲也重壓金價。」